H Ασφάλεια στην Πράξη: Εκπαίδευση Πυρασφάλειας για τους Εργαζομένους της Μεταλλεία Θράκης

Με στόχο τη διαρκή ενίσχυση της ασφάλειας, της πρόληψης και της ετοιμότητας του ανθρώπινου δυναμικού της, η Μεταλλεία Θράκης πραγματοποίησε εκπαιδευτική δράση με αντικείμενο την πυρασφάλεια και τη διαχείριση περιστατικών έκτακτης ανάγκης.

Η εκπαίδευση υλοποιήθηκε σε συνεργασία με αξιωματούχους της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Έβρου, οι οποίοι παρείχαν εξειδικευμένη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στους εργαζομένους της εταιρείας. Η δράση επικεντρώθηκε στην πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών, στη σωστή χρήση πυροσβεστικού εξοπλισμού, στις βασικές αρχές πολιτικής προστασίας, καθώς και στις ενδεδειγμένες ενέργειες σε περιπτώσεις έκτακτων συμβάντων.



Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν σύγχρονες πρακτικές πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων, αλλά και να συμμετάσχουν σε πρακτικές ασκήσεις που ενίσχυσαν την επιχειρησιακή ετοιμότητα, τη συνεργασία και την άμεση ανταπόκριση σε κρίσιμες καταστάσεις.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτέλεσε ακόμη ένα ουσιαστικό βήμα για την ενδυνάμωση της κουλτούρας ασφάλειας και υπευθυνότητας, τόσο εντός όσο και εκτός εργασιακού περιβάλλοντος.

Η Μεταλλεία Θράκης επενδύει συστηματικά στην εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων της, αναγνωρίζοντας ότι η πρόληψη, η σωστή ενημέρωση και η συνεχής κατάρτιση αποτελούν βασικούς πυλώνες για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την αποτελεσματική διαχείριση έκτακτων περιστατικών.

Παράλληλα, η στενή συνεργασία με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας στην προώθηση μιας ισχυρής κουλτούρας ασφάλειας, πρόληψης και κοινωνικής υπευθυνότητας.

Η εταιρεία ευχαριστεί θερμά τη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Έβρου για τη συμβολή της στην επιτυχή υλοποίηση της εκπαιδευτικής δράσης, καθώς και τους εργαζομένους που συμμετείχαν ενεργά, επιδεικνύοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης, συνεργασίας και ετοιμότητας.