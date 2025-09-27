Γύρω – γύρω όλοι και στην μέση η Καρυστιανού

Του: Σταύρου Αλχατζίδη

Θα κάνει κόμμα ή όχι; Και αν δεν κάνει κόμμα θα υποστηρίξει κάποιο; Θα είναι από τα υπάρχoντα ή κάποιο άλλο από αυτά που ακούγονται, ότι θα δημιουργηθούν ; Τα ερωτήματα αναφορικά με τις κινήσεις της Μαρίας Καρυστιανού έχουν προκαλέσει μία ευρύτερη αναταραχή στα πολιτικά πράγματα. Και αυτό γιατί αποτελεί έναν ασύμμετρο παράγοντα που έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη θολό τοπίο.

Θεωρητικά αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο στάδιο της κυοφορίας δύο κόμματα. Αυτά των πρώην πρωθυπουργών Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά.

Την ίδια ώρα στο χώρο της κεντροαριστεράς υπάρχει μία ευρύτερη κινητικότητα αναφορικά με τις συνεργασίες. ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. και Νέα Αριστερά φαίνεται πως βρίσκονται ένα βήμα πριν την κοινή συμπόρευση τους. Παράλληλα όμως στο παρασκήνιο ακούγεται πως υπάρχουν ευρύτερες διαβουλεύσεις και ανίχνευση προθέσεων, οι οποίες είναι άγνωστο πως θα καταλήξουν. Και αυτό δεν αφορά μόνο τους «μικρότερους» παίχτες, αλλά και τους κάπως μεγαλύτερους.

Η πολυδιάσπαση του χώρου, όπως είναι φυσικό, έχει δημιουργήσει συνθήκες ασφυξίας, καθώς τα κουκιά είναι μετρημένα. Ως εκ τούτου η διαμόρφωση συνενώσεων δείχνει να είναι μονόδρομος.

Η Μαρία Καρυστιανού

Την ίδια ώρα η Μαρία Καρυστιανού εμφανίζεται τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις να αποσπά ένα σημαντικό κομμάτι του εκλογικού κόμματος. Ακόμη και στο 25% την δείχνουν κάποιες δημοσκοπήσεις αν προχωρήσει στην ίδρυση κομματικού σχηματισμού. Δηλαδή με τα σημερινά δεδομένα, αν τελικά κάνει την κίνηση, στην επόμενη βουλή μπορεί να είναι αξιωματική αντιπολίτευση.

Επίσης υπάρχει και το εξής φαινόμενο: Αν και η ίδια κομματικά τοποθετείται στον χώρο της κεντροδεξιάς, αντλεί τις περισσότερες ψήφους από τα κόμματα της κεντροαριστεράς. Ουσιαστικά δηλαδή θα έρθει να προστεθεί σε ένα χώρο που ήδη υπάρχει τεράστιος κομματικός συνωστισμός.

Η ίδια πάντως έχει δηλώσει πως δεν την ενδιαφέρει να φτιάξει κόμμα. Μία άποψη που παλιότερα την υποστήριζε με θέρμη, ωστόσο το τελευταίο χρονικό διάστημα, δίχως να την απορρίπτει, φαίνεται να την ξανασυζητά.

«Η κοινωνία έχει ανάγκη από ανθρώπους ανεξάρτητους και άφθαρτους, οι οποίοι θα έρθουν με νέο πρόγραμμα και θα μπουν μπροστά. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να ηγηθώ μίας τέτοιας προσπάθειας, αλλά δεν το βλέπω προσωπικά για μένα. Ακόμα δεν σκεφτόμαστε κάτι τέτοιο, αλλά και εγώ είμαι στο 25% που νιώθω αυτή την ανάγκη», είπε σε πρόσφατη συνέντευξη της.

Εκείνο που σίγουρα δεν απορρίπτει είναι η εμπλοκή της στα πολιτικά πράγματα του τόπου. Όπως έχει κατά επανάληψη πει: «Αν δημιουργείτο κάτι που να ήταν συμβατό με τις σκέψεις μου, εννοείται, ότι θα ήμουν μέρος του».

Προσπαθώντας να μεταφράσει κανείς τα λεγόμενα της αυτό που καταλαβαίνει είναι, ότι τα υπάρχοντα κόμματα δεν φαίνεται να την καλύπτουν, τουλάχιστον με την σημερινή τους μορφή. Η λογική και κάπως αυτόματη σκέψη είναι πως κλείνει το μάτι στα δύο υπό ίδρυση κόμματα των πρώην πρωθυπουργών. Και θα έμοιαζε μία σωστή επιλογή για κάποιον που θα ήθελε να ποντάρει τα χρήματα του…

Ο Αλέξης Τσίπρας

Τις προηγούμενες ημέρες κυκλοφόρησε η πληροφορία πως ο Αλέξης Τσίπρας βλέποντας στις δημοσκοπήσεις και την ευρύτερη αποδοχή της Μαρίας Καρυστιανού άρχισε να το ξανασκέφτεται . Μία πληροφορία που δεν δείχνει να έχει βάση αφού ο πρώην πρωθυπουργός συνεχίζει κανονικά το σχεδιασμό του νέου πολιτικού φορέα.

Εξάλλου και ο ίδιος ουσιαστικά έχει μπει στην καθημερινή πολιτική μάχη, τοποθετούμενος για ζητήματα της επικαιρότητας. Όπως για παράδειγμα έκανε με τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι. Τακτική που θα συνεχίσει, προκειμένου να δείχνει πως είναι παρών.

Ο σχεδιασμός δεν δείχνει να αλλάζει και όπως φαίνεται στις αρχές Οκτωβρίου αναμένεται να παρουσιάσει το βιβλίο του. Στη συνέχεια θα ξεκινήσει μία περιοδεία ανά την χώρα με σταθμούς πολλές μεγάλες πόλεις. Εκεί θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με απλό κόσμο και να ανιχνεύσει προθέσεις. Και στις αρχές του νέου έτους αναμένεται να παρουσιάσει το νέο κόμμα με έναν βασικό πυρήνα ανθρώπων. Ο στόχος παραμένει να είναι άνθρωποι της κοινωνίας με βιογραφικά και δίχως εμπλοκή στα πολιτικά πράγματα μέχρι σήμερα.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ