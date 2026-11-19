«Ελάτε, χτύπησα τη γυναίκα μου, δεν έχει τις αισθήσεις της» φέρεται να είπε ο 63χρονος σύζυγος της στο 100.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, στη σορό της 61χρονης διαπιστώθηκε πως η αιτία θανάτου είναι ο στραγγαλισμός. Κατα την εξέταση, διαπιστώθηκε πως η γυναίκα έφερε κακώσεις σχεδόν σε όλο της το σώμα και συγκεκριμένα στον θώρακα, στα πλευρά και στο πρόσωπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, ο 63χρονος σύζυγος της κάλεσε το 100. Στο σημείο άμεσα έφτασαν αστυνομικοί όπως και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου εντόπισαν την 61χρονη χωρίς τις αισθήσεις της στο σαλόνι.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, ο 63χρονος, μετά το επεισόδιο, προσπάθησε να την επαναφέρει κάνοντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση χωρίς αποτέλεσμα.

Από την εξέταση διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα είχε τραύματα στα χέρια και στα πόδια, τα οποία είχαν σημειωθεί τις προηγούμενες ημέρες.