Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Το Σάββατο η απολογία του 41χρονου

Αναβολή για να απολογηθεί το πρωί του Σαββάτου έλαβε ο 41χρονος κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα. Το αίτημα υποβλήθηκε από τον συνήγορό του, ο οποίος ζήτησε περισσότερο χρόνο προκειμένου να μελετήσει τη δικογραφία, καθώς τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης περιήλθαν στην υπεράσπιση αργά το απόγευμα της Πέμπτης και, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπήρχε επαρκής χρόνος για την πλήρη ενημέρωση και προετοιμασία της απολογίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 41χρονος εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι δέχθηκε πρώτος επίθεση από τη σύζυγό του, επιμένοντας στον ισχυρισμό που έχει προβάλλει από την πρώτη στιγμή μετά τη σύλληψή του. Έτσι, ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί εκ νέου ενώπιον της Ανακρίτριας το πρωί του Σαββάτου για να δώσει τις εξηγήσεις του σχετικά με την υπόθεση που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.