Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Ηχητικά ντοκουμέντα της 39χρονης εντοπίστηκαν στον υπολογιστή του δράστη

Νέα σημαντικά στοιχεία φαίνεται να έχουν προκύψει στην υπόθεση της γυναικοκτονίας που έχει συγκλονίσει τη χώρα, με θύμα μια 39χρονη που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στην Καλαμάτα.
Οι Αρχές φέρονται να έχουν εντοπίσει ηχητικές καταγραφές της γυναίκας, οι οποίες ενδέχεται να ρίξουν φως στα κίνητρα και τις συνθήκες που οδήγησαν στο έγκλημα. Την ίδια ώρα, αναμένεται η απολογία του 41χρονου, ο οποίος έχει ομολογήσει την πράξη του, ωστόσο έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο έπειτα από περίπου μία ώρα παραμονής στα δικαστήρια της Καλαμάτας χθες.
Οι συνομιλίες και τα αρχεία
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ηχητικές καταγραφές που φέρεται να εντόπισαν οι αστυνομικοί κατά την προανάκριση.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα αρχεία βρέθηκαν σε κάποιον ηλεκτρονικό υπολογιστή που βρισκόταν στο γραφείο όπου εργαζόταν ο κατηγορούμενος. Μέσα σε αυτά περιλαμβάνονται συνομιλίες της συζύγου του, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί με ποιον τρόπο πραγματοποιούνταν η καταγραφή τους.
Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται τόσο στον χώρο εργασίας του 41χρονου όσο και στην κατοικία όπου διέμενε το ζευγάρι.
Παράλληλα, έχουν κατασχεθεί και αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια ηλεκτρονικοί υπολογιστές, συσκευές αποθήκευσης δεδομένων και άλλα ψηφιακά πειστήρια. Οι αναλύσεις των ευρημάτων θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς ενδέχεται να αποκαλύψουν στοιχεία που θα βοηθήσουν τις Αρχές να διαπιστώσουν εάν πρόκειται για έγκλημα που είχε προμελετηθεί, αλλά και να φωτίσουν τα κίνητρα του δράστη.
Τα νεότερα δεδομένα φαίνεται επίσης να ενισχύουν την εικόνα μιας έντονης εμμονής του 41χρονου απέναντι στη σύζυγό του.
Αλλάζει το αφήγημά του
Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, καταγράφεται μεταβολή στην περιγραφή των γεγονότων από την πλευρά του κατηγορουμένου.
Ενώ αρχικά φερόταν να υποστηρίζει ότι ξύπνησε και βρέθηκε μπροστά σε μια κατάσταση που οδήγησε στο έγκλημα, πλέον φαίνεται να προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι είχε προηγηθεί έντονος καβγάς μεταξύ του ζευγαριού πριν από τη δολοφονία.
Το ανακριτικό έργο της Αστυνομίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι ερευνητές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να προκύψουν νέα κρίσιμα στοιχεία τις επόμενες ημέρες. Όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στην απολογία του 41χρονου το Σάββατο, από την οποία αναμένεται να δοθούν απαντήσεις σε σειρά ερωτημάτων που παραμένουν ανοιχτά στην υπόθεση.