Γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα: Με σουγιά σκότωσε ο 27χρονος την 25χρονη σύντροφό του

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της 25χρονης στην Ηγουμενίτσα το βράδυ της Κυριακής, καθώς ο 27χρονος πρώην σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι πριν από το φονικό είχε προηγηθεί έντονος διαπληκτισμός για οικονομικές διαφορές μεταξύ τους. «Μου χρωστούσε 2.000 ευρώ», φέρεται να υποστήριξε.

Όπως είπε στους αστυνομικούς, στη συνέχεια της κατάφερε πλήγματα με σουγιά στον λαιμό, τραυματίζοντάς την θανάσιμα.

Η 25χρονη εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα αιμόφυρτη σε κιόσκι ποδηλατόδρομου, χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο διαπίστωσε τον θάνατό της.

Είχαν χωρίσει πριν από έναν μήνα

Ο 27χρονος και η 25χρονη φέρεται να διατηρούσαν σχέση στο παρελθόν, ωστόσο είχαν χωρίσει πριν από περίπου έναν μήνα, με τις Αρχές να εξετάζουν πλέον και το ιστορικό της μεταξύ τους σχέσης στο πλαίσιο της έρευνας για όσα προηγήθηκαν του φονικού.

Το αρχικό ψέμα στους αστυνομικούς και η ομολογία

Σημειώνεται ότι ο 27χρονος αρχικά ανέφερε ψευδώς πως, ενώ βρισκόταν στον ποδηλατόδρομο με την πρώην σύντροφό του, δέχθηκαν επίθεση από τέσσερα άτομα που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, τα οποία στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Αργότερα, ωστόσο, ομολόγησε ότι, έπειτα από τον τσακωμό τους, της κατάφερε πλήγματα με μαχαίρι, το οποίο στη συνέχεια πέταξε κατά τη διαφυγή του από το σημείο του φονικού. Λίγη ώρα αργότερα οι αστυνομικοί κατάφεραν να το εντοπίσουν.

Ο 27χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς με τραύματα στον θώρακα, τα οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε προκαλέσει ο ίδιος στον εαυτό του, λίγη ώρα αφότου είχε τηλεφωνήσει στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσπρωτίας.

Μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας για την παροχή πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Το τηλεφώνημα στις Αρχές έγινε στις 21:44, πέντε λεπτά μετά την πρώτη ενημέρωση της Αστυνομίας για την 25χρονη, με τον 27χρονο εκείνη τη στιγμή να μην μπορεί να προσδιορίσει το ακριβές σημείο στο οποίο βρισκόταν.