Γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα: Απολογείται σήμερα ο 27χρονος

Απολογείται σήμερα, Πέμπτη, ο 27χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στην Ηγουμενίτσα.

Σε βάρος του γυναικοκτόνου έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Ο 27χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος στο Νοσοκομείο Φιλιατών.

Σύμφωνα με τη νεκροψία – νεκροτομή που ολοκληρώθηκε την Τρίτη, η 25χρονη Πηνελόπη δέχθηκε 15 μαχαιριές σε όλο της το σώμα, ενώ φαίνεται, πως προσπάθησε να αμυνθεί από τα τραύματα που φέρει στα χέρια και την κνήμη.

Θανάσιμες για εκείνη, ήταν οι δύο βαθιές μαχαιριές που δέχτηκε στον τράχηλο, καθώς προκάλεσαν μεγάλη αιμορραγία. Η 25χρονη βιολόγος δέχτηκε 7 μαχαιριές στην πλάτη, οι οποίες προκάλεσαν βλάβες στα ζωτικά της όργανα, το συκώτι, στον αριστερό πνεύμονα και στο στομάχι.