Γυναίκα ανακάλυψε ότι δηλητηρίαζε τον εαυτό της – Το φθηνό αξεσουάρ που της προκάλεσε έντονες αλλεργικές αντιδράσεις

ΗErin Dunn, 24 ετών, νοσηλεύτρια έζησε μία περίεργη και επικίνδυνη περιπέτεια με την υγεία της, όταν έπειτα από αγορά ενός κοινού αξεσουάρ, παρουσίασε εξανθήματα που προκαλούσαν πόνο.

Παρατήρησε για πρώτη φορά τα συμπτώματα τον περασμένο Νοέμβριο. Θυμάται σε video στο Tik Tok πώς άρχισε το ένα της μάτι να κοκκινίζει – κάτι που εκείνη θεώρησε αρχικά πώς ήταν επιπεφυκίτιδα ή κάποια αντίδραση σε καλλυντικό ή κρέμα.

Για να επιβεβαιώσει ότι δεν ήταν μεταδοτικό, την Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου του 2023, έφυγε νωρίς από τη δουλειά της και βρέθηκε στα επείγοντα του τοπικού νοσοκομείου.

Εκεί, έλαβε αντιβιοτικές σταγόνες και ενημερώθηκε ότι δεν είχε κάτι επικίνδυνο για τους άλλους. Ωστόσο, η θεραπεία δεν ανακούφισε τα συμπτώματά της.

Αποφάσισε να περιμένει να δει αν τα πράγματα θα βελτιωθούν, αλλά στις 15 Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου παρατήρησε ένα εξάνθημα που αναπτύχθηκε γύρω από τα μάτια της, το οποίο προκαλούσε μεγάλη φαγούρα.

«Επέμενε καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαΐου, προκαλώντας κυρίως φαγούρα και ξεφλούδισμα γύρω από τα μάτια, τα αυτιά, το στόμα και το λαιμό μου, αλλά και στα δάχτυλά μου», είπε σε δηλώσεις της στο People.com. «Κάποιες μέρες ήταν πολύ πιο έντονο από άλλες».

Δοκίμασε τα πάντα για να νικήσει το εξάνθημα – από κρέμες με στεροειδή μέχρι προσοχή στη διατροφή της και αλλαγή των απορρυπαντικών και των καλλυντικών που χρησιμοποιούσε.

«Σκέφτηκα ακόμη και ότι μπορεί να είμαι αλλεργική στη γάτα μου, οπότε την άλλαξα σε υποαλλεργική τροφή και άρχισα να την σκουπίζω και να τη βουρτσίζω κάθε δεύτερη μέρα. Στη συνέχεια, άλλαξα καθαριστικό για το πρόσωπο και επέλεξα μία πολύ ήπια ενυδατική κρέμα για το πρόσωπο, που βοήθησε με την ξηρότητα, αλλά όχι με τη φαγούρα ή τον ερεθισμό».

Ωστόσο, τίποτα δεν φαινόταν να κρατάει το εξάνθημα μακριά. Τότε, στις αρχές Ιουνίου του 2024, η Erin πήρε την απόφαση να αφαιρέσει τα σκουλαρίκια της.

Είχε διαβάσει λίγες ημέρες νωρίτερα ένα άρθρο στο Google σχετικά με τα σκουλαρίκια που προκαλούν έκζεμα και είδε φωτογραφίες που έμοιαζαν με τα συμπτώματά της. Μέχρι το επόμενο πρωί, παρατήρησε ότι τα συμπτώματά της είχαν ηρεμήσει.

«Όταν συνειδητοποίησα ότι μπορεί να το προκαλούν όλο αυτό τα σκουλαρίκια μου, σκέφτηκα: “Ελπίζω πραγματικά να μην είναι τα σκουλαρίκια μου, γιατί αυτό θα σήμαινε ότι μόλις ξόδεψα έξι μήνες από τη ζωή μου και εκατοντάδες δολάρια, όλα εξαιτίας των σκουλαρικιών μου των 2 δολαρίων“», σημείωσε.

«Ως παιδί, είχα κάποιες ευαισθησίες στα κοσμήματα – ποτέ τόσο σοβαρές, αλλά περιστασιακή φαγούρα από δαχτυλίδια και βραχιόλια. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που έγινε τόσο έντονο. Ωστόσο, όταν το αντιλήφθηκα μου έδωσε ελπίδα για πρώτη φορά έπειτα από μήνες».

Αφού κατάλαβε τι συνέβαινε, δημοσίευσε ένα σχετικό video στο TikTok για να μοιραστεί την ιστορία της. Η ανάρτησή της έγινε viral με 1 εκατομμύριο προβολές και πάνω από 1.100 σχόλια.

«Το δημοσίευσα στο TikTok επειδή κάθε μέρα έψαχνα για απαντήσεις ή λύσεις στα προβλήματά μου και σχεδόν πάντα πήγαινα στο TikTok για να πάρω δύναμη ή συμβουλές», είπε η ίδια.

«Συνήθως, πρόκειται για γιατρούς ή πραγματικούς ανθρώπους που μοιράζονται τις εμπειρίες τους, αλλά ποτέ δεν είδα ούτε μια φορά ένα βίντεο που να μιλάει για αλλεργίες σε μέταλλα. Σκέφτηκα ότι ήταν εξαιρετικά σημαντικό να μοιραστώ την ιστορία μου με άλλους που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα και μπορεί να μην έχουν δοκιμάσει αυτό που έκανα εγώ», προσέθεσε.

Αφού έβγαλε τα σκουλαρίκια, τα οποία είχε αγοράσει για μόλις δύο δολάρια, δηλαδή περίπου 1,90€, στα μέσα του Ιουνίου, λέει ότι τα συμπτώματά της έχουν σχεδόν εξαφανιστεί.

Δεν εμφανίζει πλέον ερυθρότητα, ερεθισμό ή φαγούρα. Επί του παρόντος, αποφεύγει να φοράει οποιοδήποτε κόσμημα εκτός από το σκουλαρίκι στη μύτη της, το οποίο δεν έχει προκαλέσει καμία αντίδραση προς το παρόν.

«Κυρίως, νιώθω ξανά ο φυσιολογικός μου εαυτός. Η μεγαλύτερη ανακούφιση είναι ότι δεν φοβάμαι πια να κοιτάζω τους ανθρώπους στα μάτια και να αναρωτιέμαι αν μπορούν να δουν τα κόκκινα μάτια μου ή το τρομερό έκζεμα, το οποίο όταν στρεσσαριζόμουν γινόταν χειρότερο».

Όσο για τον λόγο που δημοσιοποίησε την ιστορία της;

«Θέλω οι άνθρωποι να ξέρουν ότι αν αντιμετωπίζουν κάτι, όπως το έκζεμα, η ακμή ή οποιαδήποτε άλλη ανασφάλεια, δεν είναι μόνοι τους. Μη χάνουν την ελπίδα τους, γιατί μερικές φορές χρειάζεται απλώς χρόνος για να επιλυθούν κάποια ζητήματα».