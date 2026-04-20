Γυμνάστε τα πόδια σας, βοηθούν στην υγεία του εγκεφάλου

Συνδέονται τα κάτω άκρα με την υγεία του εγκεφάλου; Η σύντομη απάντηση είναι: ναι. Πώς, όμως, τα πόδια και η δύναμή τους σχετίζονται με νευρολογικές παθήσεις και πώς η ενδυνάμωση των μυών μπορεί να συνδεθεί με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας και Αλτσχάιμερ; Σύμφωνα με έρευνες που έχουν αναδείξει οι νευρολόγοι Αίσα Σερζάι και Ντιν Σερζάι -νευροεπιστήμονες ειδικοί στην πρόληψη της νόσου Αλτσχάιμερ- η ισχυρή μυϊκή μάζα στα πόδια, ιδίως στους μύες της γάμπας, ενδέχεται να σχετίζεται με έως και 47% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης νευροεκφυλιστικών παθήσεων.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι ακόμα και ένας περίπατος 3-4 φορές την εβδομάδα έχει πολλαπλά οφέλη για τον εγκέφαλο.

Τα ευρήματα αυτά στηρίζονται, μεταξύ άλλων, και σε παλαιότερη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Archives of Neurology, όπου διαπιστώθηκε ότι η αυξημένη μυϊκή δύναμη συνδέεται με βραδύτερη γνωστική εξασθένηση και μειωμένο κίνδυνο Αλτσχάιμερ. Οι επιστήμονες αναφέρουν ότι η πιθανή αυτή προστατευτική δράση δεν αφορά μόνο στη φυσική κατάσταση, αλλά και τη συνολική λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος. Οι μύες των ποδιών, και ειδικά οι γάμπες, λειτουργούν σαν «δεύτερη καρδιά», βοηθώντας την επιστροφή του αίματος προς τον εγκέφαλο. Αυτό το αίμα μεταφέρει οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά, ευνοώντας τη διατήρηση της υγείας του μυαλού.

Μιλώντας στην εκπομπή “The Mel Robbins Podcast” οι δύο ειδικοί που είναι παντρεμένοι και γνωστοί στο διαδίκτυο ως The Brain Docs, εξήγησαν ότι ακόμα και ένας περίπατος ή απλές ασκήσεις όπως καθίσματα και προβολές 3-4 φορές την εβδομάδα έχουν πολλαπλά οφέλη για τον εγκέφαλο. Όπως είπαν χαρακτηριστικά, ενώ περιμένετε να ζεσταθεί το φαγητό σας ή όσο παρακολουθείτε την αγαπημένη σας σειρά μπορείτε να κάνετε μερικά καθίσματα. Εξάλλου, όπως τονίζουν δε χρειάζεται η ενδυνάμωση των κάτω άκρων να γίνεται απαραίτητα σε οργανωμένο πρόγραμμα γυμναστηρίου.

Μάλιστα, παρατηρείται ότι ακόμα και για ανθρώπους με αυξημένο γενετικό κίνδυνο για άνοια, η καλή φυσική κατάσταση, ειδικά στα πόδια, φαίνεται να συμβάλλει στη διατήρηση της κινητικότητας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, στοιχείο που με τη σειρά του συνδέεται με καλύτερη εγκεφαλική λειτουργία. Με λίγα λόγια, οι γυμνασμένες γάμπες μας βοηθούν να περπατάμε, να σηκωνόμαστε από μία καρέκλα, να κατεβαίνουμε τη σκάλα, να διατηρούμε ισορροπία, να αντλείται αίμα στις φλέβες, να διατηρείται η καλή κυκλοφορία του αίματος στα πόδια και η υγεία του εγκεφάλου.

Οι πέντε πυλώνες για καλή υγεία

Το ζευγάρι των επιστημόνων δημιούργησε ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο πλαίσιο πέντε πυλώνων για τη διατήρηση της υγείας του εγκεφάλου που ονομάζεται NEURO από τα αρχικά Nutrition (διατροφή), Exercise (άσκηση), Unwind (χαλάρωση), Restore (αποκατάσταση), Optimize (βελτιστοποίηση). Περιλαμβάνει σωστή διατροφή -προωθείται η χορτοφαγία-, καθημερινή ήπια άσκηση για καλή γνωστική λειτουργία, διαχείριση του στρες, αποβολή τοξινών του εγκεφάλου με ποιοτικό ύπνο, αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους.

Τι λέει η έρευνα

Σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Archives of Neurology, με επικεφαλής το Κέντρο Νόσου Αλτσχάιμερ του Πανεπιστημίου Ρας στο Σικάγο, οι ηλικιωμένοι με δυνατούς μύες διατρέχουν μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης νόσου Αλτσχάιμερ και ήπιας γνωστικής εξασθένησης σε σχέση με τους πιο αδύναμους συνομηλίκους τους.

Σε αυτή τη μελέτη, οι ερευνητές μελέτησαν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών δεξιοτήτων και μυϊκής δύναμης σε όλο το σώμα -διαφορετικές μυϊκές ομάδες χεριών και ποδιών- σε 970 συμμετέχοντες με μέση ηλικία 80 ετών. Κατά τη διάρκεια σχεδόν 4 ετών παρατήρησης, 138 άτομα ανέπτυξαν νόσο Αλτσχάιμερ. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι πιο γυμνασμένοι συμμετέχοντες είχαν χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης Αλτσχάιμερ κατά 61%, σε σύγκριση με όσους δεν είχαν μυϊκή δύναμη. Επιπλέον, οι ισχυρότεροι μύες συσχετίστηκαν με βραδύτερο ρυθμό γνωστικής παρακμής.