Guardian: Σχέδιο για «hubs» μεταναστών εκτός Ευρώπης συζητούν οι υπουργοί της ΕΕ

Ευρωπαίοι υπουργοί αναμένεται να συζητήσουν αυτή την εβδομάδα σχέδια για τη μεταφορά χιλιάδων απορριφθέντων αιτούντων άσυλο σε κέντρα φιλοξενίας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αλλαγής της μεταναστευτικής πολιτικής στην Ευρώπη.

Ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, Αλέν Μπερσέ, δήλωσε στον Guardian ότι το ζήτημα των λεγόμενων «return hubs» θα τεθεί σε πολυμερές επίπεδο κατά τη σύνοδο υπουργών στο Κισινάου της Μολδαβίας την Παρασκευή. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια «σημαντική εξέλιξη», καθώς μέχρι σήμερα τέτοιες συζητήσεις διεξάγονταν κυρίως σε εθνικό επίπεδο.

Παράλληλα, οι υπουργοί αναμένεται να προχωρήσουν σε πολιτική διακήρυξη που θα αναγνωρίζει το δικαίωμα των κρατών να ελέγχουν αυστηρότερα τα σύνορά τους. Η πρωτοβουλία έρχεται μετά από πιέσεις αρκετών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, οι οποίες υποστηρίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) έχει δυσκολέψει την απέλαση παράτυπων μεταναστών και αλλοδαπών εγκληματιών.

Μεταξύ όσων ζητούν αλλαγές στον τρόπο ερμηνείας της ΕΣΔΑ βρίσκεται και η Βρετανίδα υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ. Ωστόσο, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων προειδοποιούν ότι η αποδυνάμωση της Σύμβασης θα μπορούσε να πλήξει τις πιο ευάλωτες ομάδες, ιδιαίτερα ανθρώπους που εγκαταλείπουν εμπόλεμες περιοχές ή διώξεις.

Ο Μπερσέ τόνισε πάντως ότι οποιοδήποτε σύστημα μεταφοράς μεταναστών σε τρίτες χώρες θα πρέπει να παραμείνει συμβατό με την ΕΣΔΑ. «Μιλάμε για ανθρώπους που βρίσκονται σε ευρωπαϊκό έδαφος και προστατεύονται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», υπογράμμισε.

Η συζήτηση θυμίζει το αποτυχημένο σχέδιο της προηγούμενης βρετανικής κυβέρνησης να στέλνει αιτούντες άσυλο στη Ρουάντα. Το πρόγραμμα εγκαταλείφθηκε αφού το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι η Ρουάντα δεν αποτελούσε ασφαλή χώρα, παρά το γεγονός ότι είχαν ήδη δαπανηθεί περίπου 715 εκατ. στερλίνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ευρωπαϊκές συνομιλίες επικεντρώνονται σε 12 πιθανές χώρες υποδοχής, μεταξύ των οποίων η Ρουάντα, η Γκάνα, η Τυνησία, η Λιβύη, η Αίγυπτος και η Ουγκάντα. Στις διαπραγματεύσεις συμμετέχουν χώρες όπως η Δανία, η Αυστρία, η Γερμανία, η Ολλανδία και η Ελλάδα.

Οι υποστηρικτές των «return hubs» υποστηρίζουν ότι το σημερινό σύστημα επιστροφών δεν λειτουργεί αποτελεσματικά. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, κάθε χρόνο έως και 500.000 υπήκοοι τρίτων χωρών λαμβάνουν εντολή να εγκαταλείψουν την ΕΕ, όμως λιγότεροι από τους μισούς επιστρέφουν τελικά.