Guardian: Χωρίς σαφή στρατηγική για αλλαγή καθεστώτος η επίθεση στο Ιράν

Ηστρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν έχει ξεκινήσει χωρίς ρεαλιστικό σχέδιο αλλαγής καθεστώτος, σύμφωνα με τον Guardian, που επικαλείται Ισραηλινούς αξιωματούχους ασφαλείας.

Οι προσδοκίες ότι οι αεροπορικές επιδρομές θα πυροδοτούσαν λαϊκή εξέγερση βασίζονταν σε «ευσεβείς πόθους» και όχι σε αξιόπιστες πληροφορίες. Παρά τις δύο εβδομάδες βομβαρδισμών και τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, το καθεστώς φαίνεται να διατηρεί την εξουσία, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ συζητά τον τερματισμό του πολέμου.

Κεντρικό στοιχείο της κρίσης αποτελούν τα περίπου 440 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου, θαμμένα σε ορεινή εγκατάσταση μετά από αμερικανικά πλήγματα τον περασμένο Ιούνιο. Το υλικό επαρκεί για πάνω από δέκα πυρηνικές κεφαλές και θα μπορούσε να επιταχύνει την ανάπτυξη πυρηνικού όπλου εάν παραμείνει στο Ιράν. «Αυτό το ουράνιο αποτελεί ένα κρίσιμο τεστ για την έκβαση του πολέμου», δήλωσε πρώην ανώτερος αξιωματούχος της ισραηλινής άμυνας, προσθέτοντας ότι είτε πρέπει να απομακρυνθεί είτε να φυλάσσεται με ασφαλή τρόπο.

Οι σκληροπυρηνικοί υποστηρίζουν ότι πυρηνικό οπλοστάσιο εξασφαλίζει την επιβίωση της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η στρατιωτική υπεροχή των ΗΠΑ και του Ισραήλ μπορεί να ενισχύσει αυτή την άποψη, εάν το καθεστώς επιβιώσει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν μάλιστα αποστολή ειδικών δυνάμεων για την κατάσχεση του ουρανίου, ενώ προηγούμενες διαπραγματεύσεις προέβλεπαν παράδοση του υλικού σε τρίτη χώρα.

Ο πρώην αναπληρωτής επικεφαλής της ισραηλινής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, Γιοάβ Ρόζενμπεργκ, προειδοποίησε ότι η διατήρηση του ουρανίου από το Ιράν θα μετατρέψει την όποια νίκη σε ήττα, επιταχύνοντας την κατασκευή πυρηνικής βόμβας. Η άνοδος του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στη θέση του διαδόχου δημιουργεί αβεβαιότητα σχετικά με τις μελλοντικές αποφάσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι τονίζουν ότι ποτέ δεν υπήρξε σχέδιο αλλαγής καθεστώτος μέσω αεροπορικών επιδρομών. Τα σχέδια περιλάμβαναν πλήγματα σε βαλλιστικούς πυραύλους, πυρηνικές εγκαταστάσεις και στρατιωτική βιομηχανία, όχι όμως την ανατροπή της κυβέρνησης. Η πρώην επικεφαλής της Μοσάντ Σίμα Σάιν, σημείωσε ότι μια λαϊκή εξέγερση υπό συνθήκες πολέμου είναι εξαιρετικά δύσκολη, αν και οι μακροπρόθεσμες οικονομικές και πολιτικές συνέπειες μπορεί να αποδυναμώσουν το καθεστώς.

Η στρατηγική του Ισραήλ επικεντρώνεται στην άμεση αποδυνάμωση του Ιράν και των συμμάχων του. Ωστόσο, ειδικοί προειδοποιούν ότι η υπερβολική έμφαση στη στρατιωτική ισχύ μπορεί να απομονώσει πολιτικά τη χώρα, περιορίζοντας τη δυνατότητα πολιτικών πρωτοβουλιών και νέων συμμαχιών.