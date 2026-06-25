ΓΣΕΕ: Απόσυρση της διάταξης για τις νέες εξαιρέσεις στην Κυριακάτικη αργία

«Η προσδοκώμενη πρόοδος στην ισότητα φύλων και τους δίκαιους όρους εργασίας εξουδετερώνεται από την απορρύθμιση του χρόνου εργασίας», επισημαίνει η ΓΣΕΕ και ζητάει την απόσυρση της διάταξης για τις νέες εξαιρέσεις στην Κυριακάτικη αργία.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρει πως: «Η ΓΣΕΕ χαιρέτισε την κατάθεση του Σχεδίου Νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2023/970 για τη μισθολογική διαφάνεια, στη διαμόρφωση του περιεχομένου του οποίου συνέβαλε με εμπεριστατωμένες προτάσεις στο πλαίσιο του απαιτούμενου από την ίδια την Οδηγία, κοινωνικού διαλόγου, οι οποίες σε σημαντικό βαθμό έγιναν δεκτές από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ανάμεσα σε αυτές είναι α) η αναγνώριση του κομβικού ρόλου των συλλογικών συμβάσεων εργασίας (ΣΣΕ) ως θετικού μέτρου τόσο συμμόρφωσης με την υποχρέωση μισθολογικής διαφάνειας, όσο και έμπρακτης συμβολής στην εφαρμογή της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για την ενίσχυση των ΣΣΕ, β) η αποκατάσταση του θεσμικού κοινωνικού διαλόγου, μέσω αναβίωσης της λειτουργίας του αρμόδιου Τμήματος για την Ισότητα Φύλων του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας με αποκατάσταση της ισότιμης τριμερούς συμμετοχής σε αυτό και γ) η διευκόλυνση της πρόσβασης στις Αρχές, μέσω της δυνατότητας εξ αποστάσεως συμμετοχής με τη χρήση των κατάλληλων ηλεκτρονικών υπηρεσιών (πχ του e-presence) στην εξέταση των καταγγελιών τους από τους εργαζόμενους που κατοικούν ή εργάζονται σε περιοχές (κυρίως νησιωτικές) όπου δεν λειτουργεί υπηρεσία της Επιθεώρησης Εργασίας, αλλά και του Συνηγόρου του Πολίτη».

Συνεχίζοντας στην ίδια ανακοίνωση, η Συνομοσπονδία αναφέρει ότι: «Η προσδοκώμενη αποτελεσματικότητα των μέτρων ενσωμάτωσης της Οδηγίας αυτής για την επίτευξη της ισότητας και της δικαιοσύνης στους όρους εργασίας δυστυχώς εξουδετερώνεται από την προώθηση στο ίδιο Σχέδιο Νόμου διάταξης που διευρύνει περαιτέρω τις εξαιρέσεις από την Κυριακή αργία, οδηγώντας μεγαλύτερες ομάδες εργαζομένων σε εντατικοποίηση και διακινδύνευση της υγείας και της ασφάλειάς τους και μάλιστα εν μέσω θέρους και ακραίων καιρικών συνθηκών.

Προξενεί μάλιστα εντύπωση ότι το μεγαλύτερο εύρος των καλυπτόμενων επιχειρήσεων από την εξαίρεση αυτή ανήκει σε κλάδο που βρίσκεται σε εξέλιξη κρίσιμη συλλογική διαπραγμάτευση για τη σύναψη εθνικής κλαδικής ΣΣΕ.

Η ΓΣΕΕ καλεί το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να αποσύρει από το υπό συζήτηση στη Βουλή και ψήφιση Σχέδιο Νόμου τη διάταξη του άρθρου 37, λόγου του σοβαρού αρνητικού της αντικτύπου σε βάρος των εργαζομένων και κυρίως της υγείας και της ασφάλειάς τους».