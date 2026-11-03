Γροιλανδία: Το Κοινοβούλιο επικύρωσε τη συμφωνία ασφαλείας που συνάφθηκε με τις ΗΠΑ και τη Δανία

Το Κοινοβούλιο της Γροιλανδίας επικύρωσε σήμερα τη συμφωνία ασφαλείας που υπογράφηκε τον Σεπτέμβριο με τις ΗΠΑ και τη Δανία, θέτοντας τέλος στις επιδιώξεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το τεράστιο αρκτικό νησί.

Υπέρ της συμφωνίας ψήφισαν 16 βουλευτές, ενώ 7 απείχαν της ψηφοφορίας.

Αφού υπογράφηκε μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες στη Νέα Υόρκη την 22α Σεπτεμβρίου, η συμφωνία αναμένεται να διατηρήσει την ισχύ της ακόμα και στην περίπτωση της ανεξαρτησίας της αυτόνομης δανέζικης περιοχής.

Η συμφωνία προβλέπει την κατασκευή δύο νέων αμερικανικών βάσεων στο νότιο και στο ανατολικό τμήμα της Γροιλανδίας και απαγορεύει σε κάθε φορέα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ να ασκεί έλεγχο σε στρατηγικούς τομείς.

Στόχος είναι να αποτραπεί πάση θυσία το ενδεχόμενο να αποκτήσουν σταδιακά η Κίνα ή η Ρωσία μεγαλύτερη επιρροή στην περιοχή, ιδίως μέσω επενδύσεων.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης της συμφωνίας στο Κοινοβούλιο, η αντιπολίτευση και ιδιαίτερα το εθνικιστικό κόμμα Naleraq επέκριναν την απουσία απτών οφελών για τη Γροιλανδία.

Το κόμμα, το οποίο υποστηρίζει την ταχεία ανεξαρτητοποίηση της Γροιλανδίας, ζητά, μεταξύ άλλων, την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες και εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η συμφωνία δεν διασφαλίζει επαρκή οικονομικά οφέλη για τις επιχειρήσεις της Γροιλανδίας.

Το Κοινοβούλιο της Δανίας αναμένεται να επικυρώσει τη συμφωνία τη 19η Νοεμβρίου.