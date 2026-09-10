Γρεβενά: Συνελήφθη 24χρονος με πάνω από 45 κιλά ακατέργαστης κάνναβης

Στη σύλληψη ενός 24χρονου αλλοδαπού, για διακίνηση μεγάλης ποσότητας ακατέργαστης κάνναβης,προχώρησαν το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Γρεβενών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, εντόπισαν στην Καστοριά Ι.Χ. αυτοκίνητο που κινούνταν ύποπτα, με οδηγό τον 24χρονο. Το όχημα ακινητοποιήθηκε και ελέγχθηκε σε περιοχή των Γρεβενών.

Στο εσωτερικό του βρέθηκαν μία βαλίτσα και δύο ταξιδιωτικοί σάκοι, που περιείχαν συνολικά 40 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους 45 κιλών και 630 γραμμαρίων, καθώς και ένα τσιγάρο κάνναβης.

Από την προανάκριση προέκυψε, σύμφωνα με την Αστυνομία, ότι ο 24χρονος είχε εισέλθει παράνομα στη χώρα, από μη νομοθετημένο σημείο, χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα και στη συνέχεια παρέλαβε το όχημα από περιοχή της Καστοριάς, προκειμένου να μεταφέρει την κάνναβη στο εσωτερικό της χώρας.

Κατασχέθηκαν επίσης το αυτοκίνητο, δύο κινητά τηλέφωνα, δύο κάρτες SIM και 70 ευρώ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση ναρκωτικών και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Ο 24χρονος οδηγήθηκε στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς. Η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καστοριάς.