Γρεβενά: Απαλλαγή των καθηκόντων του ιερέα που κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία και εκδικητική πορνογραφία

Την απαλλαγή του 68χρονου ιερέα από τα διοικητικά καθήκοντα αποφάσισε η Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών, μετά τη σύλληψή του με τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακής απειλής και εκδικητικής πορνογραφίας.

Ο 68χρονος ιερέας συνελήφθη στα Γρεβενά χθες, μετά από καταγγελία 43χρονης γυναίκας από τη Λάρισα, η οποία είχε απευθυνθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας για τη στάση του.

Ο ιερέας, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αρνείται ότι υπήρχε σχέση, αλλά υποστηρίζει, πως δεν θα χρησιμοποιούσε σε καμία περίπτωση τη σχέση του με εκδικητικό τρόπο και ισχυρίζεται, ότι ο ίδιος έχει οικονομική αξίωση από την καταγγέλλουσα για χρήματα που εκείνη έλαβε ως προκαταβολή για να φιλοτεχνήσει αγιογραφίες, τις οποίες όμως δεν παρέδωσε.

Στην αυτόφωρη διαδικασία οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Λάρισαςκαι η υπεράσπισή του ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την Παρασκευή, ενώ ο ιερέας αφέθηκε ελεύθερος με τον όρο να μην έχει καμία επικοινωνία με τη 43χρονη.

Ανακοίνωση της Ιεράς Μητροπόλεως Γρεβενών

Η Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών ανακοινώνει ότι, σχετικά με την υπόθεση κληρικού που υπηρετεί σε αυτήν και για τον οποίο έγινε αναφορά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης, προέβη άμεσα στην απαλλαγή του από τα διοικητικά του καθήκοντα και στην αντικατάστασή του.

Ως προς τις περαιτέρω ενέργειες, η Ιερά Μητρόπολη αναμένει την επίσημη ενημέρωση από την αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας προκειμένου να ενεργήσει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της