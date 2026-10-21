Γουίτκοφ: Eποικοδομητικές οι συνομιλίες με τον Πούτιν αλλά μένει ακόμη δουλειά που πρέπει να γίνει

ΟΑμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ έκανε λόγο σήμερα για διπλωματική πρόοδο στη διαμεσολαβητική του προσπάθεια μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, μετά μια συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι πρέπει να οικοδομηθεί μια ειρηνευτική συμφωνία.

«Παρά το γεγονός ότι μένει ακόμη σημαντική δουλειά που πρέπει να γίνει, ο πρόεδρος Τραμπ παραμένει αποφασισμένος να βάλει τέλος σε αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε ο Στιβ Γουίτκοφ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, χαιρετίζοντας τις εποικοδομητικές συνομιλίες, οι οποίες θα συνεχιστούν με τις τριμερείς τεχνικές συζητήσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας και της Ουκρανίας.