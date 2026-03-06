Γουίτκοφ: Αναμένεται πρόοδος στις συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας – Ανταλλαγή 1.000 αιχμαλώτων

Χίλιους αιχμαλώτους πολέμου αντάλλαξαν αυτή την εβδομάδα Ουκρανία και Ρωσία, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, σημειώνοντας παράλληλα πως τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να γίνει μεγαλύτερη πρόοδος στις συζητήσεις, οι οποίες συνεχίζονται.
«Αυτή την εβδομάδα η Ουκρανία και η Ρωσία πραγματοποίησαν μια ακόμη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, με αποτέλεσμα να επιστρέψουν 1.000 άνθρωποι – βάσει των συμφωνιών που επιτεύχθηκαν κατά την πορεία των πρόσφατων τριμερών συνομιλιών στη Γενεύη με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε ο Γουίτκοφ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.
Όπως ακόμη είπε ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος, η νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου κατέστη δυνατή χάρη «στις συνεχιζόμενες και λεπτομερείς ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις» που διεξήχθησαν «με υπόδειξη του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ».
«Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και τις προσεχείς εβδομάδες αναμένεται περαιτέρω πρόοδος», επεσήμανε ο Γουίτκοφ.