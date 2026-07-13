Gov.gr Wallet: Και το ελληνικό διαβατήριο στην εφαρμογή

Το ελληνικό διαβατήριο προστίθεται από σήμερα στο Gov.gr Wallet, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να το αποθηκεύουν ψηφιακά στην εφαρμογή, μαζί με τα υπόλοιπα επίσημα έγγραφα που ήδη παρέχει η ψηφιακή θυρίδα του Δημοσίου.

Η νέα λειτουργία αφορά τα κοινά ενεργά ελληνικά διαβατήρια, ενώ δεν περιλαμβάνει τα υπηρεσιακά και τα διπλωματικά διαβατήρια, τα οποία υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπουργείου Εξωτερικών.

Με την ψηφιακή έκδοση, οι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιούν το διαβατήριό τους για σκοπούς ταυτοποίησης, καθώς και ως ταξιδιωτικό έγγραφο όπου προβλέπεται εντός της ελληνικής επικράτειας. Για ταξίδια στο εξωτερικό εξακολουθεί να απαιτείται το φυσικό διαβατήριο.

Για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας, οι χρήστες χρειάζεται να εγκαταστήσουν ή να ενημερώσουν το Gov.gr Wallet στη συσκευή τους μέσω της πλατφόρμας wallet.gov.gr και στη συνέχεια να προσθέσουν το διαβατήριό τους στην εφαρμογή.

Με την προσθήκη του ελληνικού διαβατηρίου, το Gov.gr Wallet φιλοξενεί πλέον 13 ψηφιακά έγγραφα και υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, το Δίπλωμα Οδήγησης, η Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας, η Ψηφιακή Κάρτα Ανεργίας της ΔΥΠΑ, η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, η Άδεια Χειριστή Ταχύπλοου Σκάφους, η Ασφαλιστική Ικανότητα, η υπηρεσία myAuto, ο Φάκελος Ακινήτου, τα στοιχεία για τα Ζώα Συντροφιάς, οι βαθμοί του Συστήματος Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών και το Σήμα Δακτυλίου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, μέχρι σήμερα στην εφαρμογή έχουν αποθηκευτεί περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ψηφιακά δελτία αστυνομικής ταυτότητας και σχεδόν 2 εκατομμύρια ψηφιακά διπλώματα οδήγησης.

Η νέα υπηρεσία αναπτύχθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET), σε συνεργασία με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο της περαιτέρω επέκτασης των ψηφιακών υπηρεσιών του Δημοσίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ