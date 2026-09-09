Google: Επενδύει 13 δισ. ευρώ στη Φινλανδία για υποδομές AI

Google επενδύει τουλάχιστον 13 δισ. ευρώ στη Φινλανδία μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, πραγματοποιώντας τη μεγαλύτερη μεμονωμένη επένδυση που έχει ανακοινώσει μέχρι σήμερα στην Ευρώπη, καθώς επιταχύνει την κατασκευή των υποδομών που απαιτούνται για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Όπως μετέδωσε την Τετάρτη το Reuters, το επενδυτικό πρόγραμμα, ύψους περίπου 15,1 δισ. δολαρίων, θα υλοποιηθεί το 2027 και το 2028 και θα καλύπτει νέα data centers, ενεργειακές υποδομές, αναβαθμίσεις του ηλεκτρικού δικτύου, έργα καθαρής ενέργειας και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρισμού. Οι εγκαταστάσεις θα υποστηρίζουν υπηρεσίες όπως Gemini, Google Search, Maps, YouTube και Google Cloud.

Τέσσερις τοποθεσίες στη Φινλανδία

Η Wall Street Journal αναφέρει ότι η επένδυση θα κατευθυνθεί σε τέσσερις τοποθεσίες στη Φινλανδία. Σε αυτές περιλαμβάνεται η επέκταση του ήδη υπάρχοντος data center της Google στη Hamina και η ανάπτυξη τριών επιπλέον εγκαταστάσεων.

Η Hamina αποτελεί εδώ και χρόνια έναν από τους σημαντικότερους ευρωπαϊκούς κόμβους υποδομών της Google. Η εταιρεία είχε αγοράσει το 2009 ένα παλιό εργοστάσιο χαρτιού στην περιοχή και το μετέτρεψε σε data center, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων το ψυχρό νερό του Κόλπου της Φινλανδίας για την ψύξη των εγκαταστάσεων.

Η νέα επένδυση όμως είναι διαφορετικής κλίμακας. Δεν αφορά πλέον απλώς την επέκταση ενός data center. Πρόκειται για ένα ευρύτερο οικοσύστημα AI infrastructure, στο οποίο η υπολογιστική ισχύς συνδέεται άμεσα με το ηλεκτρικό δίκτυο και την παραγωγή ενέργειας.

Γιατί η Google επιλέγει τη Φινλανδία

Η επιλογή της Φινλανδίας δεν είναι τυχαία.

Όπως επισημαίνει το Reuters, το ψυχρό κλίμα μειώνει σημαντικά το ενεργειακό κόστος ψύξης των servers, ενώ η χώρα διαθέτει μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Αυτά τα δύο στοιχεία έχουν μετατρέψει τη Φινλανδία σε έναν από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς της Ευρώπης για hyperscale data centers. Η Google έχει ήδη υπογράψει συμφωνίες αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από φινλανδικά χερσαία αιολικά πάρκα, ενώ, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, στο νέο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και σύστημα αποθήκευσης με μπαταρίες που θα μπορεί να συμβάλλει στη σταθερότητα του εθνικού ηλεκτρικού δικτύου. Η ενεργειακή διάσταση είναι κρίσιμη, καθώς η μεγαλύτερη πρόκληση στην παγκόσμια ανάπτυξη της AI δεν είναι πλέον μόνο η διαθεσιμότητα προηγμένων chips. Είναι η εξασφάλιση αρκετής ηλεκτρικής ισχύος για τη συνεχή λειτουργία εκατοντάδων χιλιάδων accelerators.