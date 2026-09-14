ΓΝΘ Παπανικολάου: Πρώτο νοσοκομείο-δότης στη Βόρεια Ελλάδα στη δωρεά οργάνων – Πέμπτο σε όλη τη χώρα

Σε πρωταγωνιστικό ρόλο το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» στη δωρεά οργάνων το 2025, πρώτο σε κατάταξη νοσοκομείο-δότης στη Βόρεια Ελλάδα.

Στην πέμπτη θέση κατατάσσεται πανελλαδικά το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» στην απολογιστική έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) για το 2025 με τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου να έχουν κομβικό ρόλο στη διαδικασία της δωρεάς οργάνων.

Η προσπάθεια ανάπτυξης της δωρεάς οργάνων και μεταμόσχευσης συμπαγών οργάνων σε εθνικό επίπεδο παρουσιάζει σταθερή άνοδο και ενισχύει την ελπίδα για τους συνανθρώπους μας που είναι σε αναμονή για μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.

Η δωρεά οργάνων παραμένει ένας κρίσιμος κρίκος στο σύστημα υγείας, καθώς μέσα από αυτή τη διαδικασία θεμελιώνεται η προσφορά ζωής, χάρη στο υψηλό αίσθημα ευθύνης, ηθικής συνέπειας και ανθρωπισμού των δοτών και των οικογενειών τους, που έχουν το ψυχικό σθένος να δώσουν τη συγκατάθεση τους μέσα από τον πόνο της απώλειας.

Στο Νοσοκομείο – δότης, όπως είναι το ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου», για να ολοκληρωθεί μια μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου πραγματοποιείται μια απαιτητική διαδικασία με αφετηρία τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, κατά την οποία μέχρι τον τελικό προορισμό στην άνθρωπο που είναι ο τελικός λήπτης, εργάζονται περισσότεροι από 100 επαγγελματίες υγείας.

Το 2025 καταγράφεται άνοδος στη μεταμοσχευτική δραστηριότητα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΜ και το νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου» συμβάλλει σε αυτή την πορεία με συνεργατικό πνεύμα και συνεχή προσπάθεια σε αυτόν τον αγώνα.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες στους δότες και τις οικογένειες τους για την ανεκτίμητη προσφορά τους και τη γενναιοδωρία τους προς τον συνάνθρωπο.

Στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου εκφράζει ευχαριστίες και συγχαρητήρια για την άοκνη προσπάθεια και εγρήγορση με την οποία συμμετέχει στην διαδικασία δωρεάς οργάνων δυναμικά και με ευαισθησία.