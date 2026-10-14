Γλυπτά Παρθενώνα: Αισιοδοξία Όσμπορν για συμφωνία με την Ελλάδα, αλλά με αμοιβαίους συμβιβασμούς

Αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Βρετανικού Μουσείου σχετικά με τα Γλυπτά του Παρθενώνα εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Μουσείου, Τζορτζ Όσμπορν, θέτοντας ωστόσο ως προϋπόθεση τους αμοιβαίους συμβιβασμούς και προκρίνοντας μια διευθέτηση που θα επιτρέπει την έκθεσή τους τόσο στην Αθήνα όσο και στο Λονδίνο.

«Εξακολουθώ να είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία», δήλωσε στο Bloomberg από την Αθήνα, προσθέτοντας ότι «Αν όλοι συμμετάσχουν με το πνεύμα ότι δεν θα πάρουμε όλα όσα θέλουμε, όπως συμβαίνει πάντα με μια επιτυχημένη συμφωνία, τότε μπορεί να υπάρξει συμφωνία».

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας, ο οποίος από το 2021 πρωτοστατεί στις προσπάθειες εξεύρεσης λύσης, επανέφερε την πρόταση για κοινή έκθεση των Γλυπτών στις δύο χώρες, παρά το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις που είχαν προχωρήσει στις αρχές του 2023 δεν κατέληξαν σε συμφωνία.

«Ελπίζω ακράδαντα ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία, σύμφωνα με την οποία τα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Λονδίνο θα μπορούν να εκτεθούν στην Αθήνα, αλλά θα πρέπει να μοιράζονται», ανέφερε, αναγνωρίζοντας τις ελληνικές αντιρρήσεις. «Ξέρω ότι αυτή δεν είναι η θέση όλων στην Ελλάδα, και το καταλαβαίνω και το σέβομαι, αλλά αυτή είναι η θέση μας, και επομένως, αν θέλουμε να σημειώσουμε πρόοδο, πρέπει να είμαστε σε αυτό το πνεύμα».

Η προσέγγιση του Βρετανικού Μουσείου εξακολουθεί να απέχει από την ελληνική θέση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ξεκαθαρίσει, με άρθρο του στον Guardian τον Σεπτέμβριο, ότι «η Ελλάδα δεν μπορεί να δεχτεί καμία συμφωνία που θα την υποχρεώνει να αναγνωρίσει την ιδιοκτησία των γλυπτών από το Βρετανικό Μουσείο ή ένα σχέδιο που θα σήμαινε ότι θα «δανειζόμαστε» τμήματα του δικού μας μνημείου».

Το ζήτημα αποκτά παράλληλα ευρύτερη διπλωματική διάσταση, καθώς η βρετανική κυβέρνηση του Άντι Μπέρναμ επιδιώκει την ενίσχυση των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Μπέρναμ είχε υποστηρίξει το 2023 την επιστροφή των Γλυπτών «χωρίς δεσμεύσεις», ωστόσο τον Αύγουστο παρέπεμψε το θέμα στο Βρετανικό Μουσείο. Από την πλευρά του, ο Έλληνας πρωθυπουργός δήλωσε στις 6 Οκτωβρίου ότι «Τα γλυπτά του Παρθενώνα θα αποτελέσουν μέρος αυτής της συζήτησης. Αυτό δεν είναι ένα ζήτημα μόνο για την Ελλάδα, είναι ένα ζήτημα για την Ευρώπη», ενόψει και της συνόδου κορυφής ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου τον Νοέμβριο.

Ο Όσμπορν, ο οποίος βρέθηκε στην Αθήνα ως κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση, επέμεινε στην ανάγκη συμβιβαστικής λύσης. «Σέβομαι την ένταση του συναισθήματος στην Ελλάδα», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι «Αν πρόκειται να καταλήξουμε σε συμφωνία, τότε θα πρέπει να καταλήξουμε σε κάποια μορφή διευθέτησης, σύμφωνα με την οποία τα γλυπτά θα εκτίθενται τόσο στο Λονδίνο όσο και στην Αθήνα, και θα εκτίθενται σε δύο διαφορετικά πλαίσια – το ένα στο πλαίσιο της ιστορίας της αρχαίας Ελλάδας και της αρχαίας Αθήνας και το άλλο στο Βρετανικό Μουσείο στο πλαίσιο της ιστορίας όλων των πολιτισμών».

Παρά την αισιοδοξία του προέδρου του Βρετανικού Μουσείου, το ζήτημα της κυριότητας παραμένει το βασικό εμπόδιο για την επίτευξη συμφωνίας, με την Αθήνα να απορρίπτει οποιαδήποτε λύση θα μπορούσε να εκληφθεί ως αποδοχή της βρετανικής ιδιοκτησίας των Γλυπτών.