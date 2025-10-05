Γλυφάδα: Θύμα κλοπής έπεσε μέσα σε γνωστό εστιατόριο ο Αντιπεριφερειάρχης Νότιου Τομέα Αττικής

Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε σε ένα από τα πλέον κεντρικά και γνωστά στην ουσία εστιατόρια στο κέντρο της Γλυφάδας. Εκεί ο Αντιπεριφερειάρχης Νότιου Τομέα Αττικής, ο κ.Χρήστος Θεοδωρόπουλος, έπεσε θύμα κλοπής μέσα στο κατάστημα και ενώ βρισκόταν στο συγκεκριμένο εστιατόριο, συνοδευόμενος από τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, τον κ. Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Σύμφωνα με όσα έχουν καταγράψει οι κάμερες ασφαλείας του εστιατορίου, φαίνονται δυο άγνωστοι, δυο άτομα, χωρίς να γίνει αντιληποί,, να πλησιάζουν το τραπέζι στο οποίο βρισκόταν ο περιφερειάρχης, να κλέβουν μέσα από το σακάκι του το πορτοφόλι, το οποίο περιείχε 1.300 ευρώ, καθώς και προσωπικά το έγγραφα και στη συνέχεια μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα να γίνονται καπνός.

Ο κύριος Θεοδωρόπουλος αντιλήφθηκε ότι λείπει το πορτοφόλι του από το σακάκι του, πήγε στο αστυνομικό τμήμα και έδωσε κατάθεση.

Οι αστυνομικοί φυσικά εξετάζουν καρέ καρέ και φαίνεται πως έχουν φτάσει στους δύο δράστες αυτής της κλοπής.