Γλυφάδα: Συνελήφθη 46χρονος αξιωματικός του Π. Ν. για εμπρηστικές επιθέσεις σε δύο πρώην συντρόφους του – Έβαλε φωτιά σε σπίτι και 2 ΙΧ

Δύο εμπρηστικές επιθέσεις σημειώθηκαν με διαφορά περίπου 15 λεπτών, αργά το βράδυ της Τετάρτης, στη Γλυφάδα. Για την υπόθεση συνελήφθη 46χρονοςαξιωματικός στο Πολεμικό Ναυτικό και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Λίγο μετά τις 02:20, ο 46χρονος φέρεται να έβαλε φωτιά σε διαμέρισμα στην οδό Βουλγαροκτόνου, στην Άνω Γλυφάδα, όπου διέμενε πρώην σύντροφός του.

(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

Περίπου 15 λεπτά αργότερα, κινήθηκε προς την οδό Νυμφών, στο κέντρο της Γλυφάδας, όπου φέρεται να πυρπόλησε το αυτοκίνητο δεύτερης πρώην συντρόφου του και τοόχημα του 51χρονου συντρόφου της.

Ο 46χρονος ταυτοποιήθηκε από αστυνομικούς. Το κίνητρο των εμπρησμών διερευνάται και αναμένεται να αποσαφηνιστεί από την κατάθεσή του.