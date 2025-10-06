Γκρέτα Τούνμπεργκ στο «Ελ. Βενιζέλος»: Γίνεται γενοκτονία στη Γάζα – Ασκήθηκε βία σε βάρος μου

Τη γενοκτονία στη Γάζα κατήγγειλε σε δηλώσεις της στο «Ελ. Βενιζέλος» η Γκρέτα Τούνμπεργκ ενώ ανέφερε ακόμη ότι οι Ισραηλινοί άσκησαν βία σε βάρος της κατά την κράτησή της.
📍Eleftherios Venizelos Airport#LIVE: Some activists from the Global Sumud Flotilla, which was detained by Israel in international waters and includes Greta Thunberg among its members, have arrived in Athens, the capital of Greece https://t.co/vilXSSFOmE
