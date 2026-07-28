Γκουτέρες: «Θα κάνω ό,τι μπορώ για να βρεθεί λύση στο Κυπριακό»

Θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή, δήλωσε ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες μετά τη συνάντησή του σήμερα με τον Κύπριο πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

«Πρόκειται για μια επίσκεψη αλληλεγγύης προς τον λαό της Κύπρου και για να δείξω την ισχυρή μου δέσμευση στο να διασφαλίσω ότι θα καταφέρουμε επιτέλους να βρούμε μια λύση στο Κυπριακό», ανέφερε ο Γκουτέρες κατά την έξοδό του από το Προεδρικό Μέγαρο.

«Φυσικά, αυτό εξαρτάται από τους ίδιους τους Κύπριους, ενώ και οι εγγυήτριες δυνάμεις έχουν να διαδραματίσουν τον ρόλο τους, αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή», τόνισε ο ίδιος.

Το βράδυ ο Νίκος Χριστοδουλίδηςθα παραθέσει δείπνο στον Αντόνιο Γκουτέρες και τον Τουφάν Ερχιουρμάν, τους οποίους θα δει εκ νέου από κοινού αύριο το πρωί για μία ώρα οπότε και θα ανακοινώσει τα επόμενα βήματα.