Γκιουλέκας για την παράδοση της επέκτασης του Μετρό στις 27/8: Η Θεσσαλονίκη αλλάζει σελίδα

Στις 27 Αυγούστου θα δοθεί στην κυκλοφορία η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, όπως ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας-Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας, μιλώντας στο ΕΡΤnews αναφέρθηκε στη συγκεκριμένη είδηση, που περίμεναν καιρό οι Θεσσαλονικείς ενώ μίλησε και για την πολιτική επικαιρότητα καθώς το «θερμόμετρο» ανεβαίνει ενόψει ΔΕΘ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κ. Γκιουλέκας:

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτά τα επτά χρόνια της διακυβέρνησης του τόπου από τη Νέα Δημοκρατία, εφάρμοσε ακριβέστατα, όχι μόνο το πρόγραμμά του, αλλά και τη δέσμευσή του ότι δεν πρόκειται να απλώσουμε τα πόδια μας πιο πέρα από το πάπλωμα. Το δημοσιονομικό πλαίσιο και η εθνική οικονομία έχει κάποιες αντοχές και μέσα σ’ αυτές τις αντοχές και βεβαίως με την αλματώδη αύξηση του εθνικού εισοδήματος, με μια σειρά από μέτρα, με τη μείωση των φόρων, με καταργήσεις φόρων, με την πάταξη της φοροδιαφυγής, καταφέραμε πραγματικά να έχουμε πλεονάσματα τα οποία επιστρέφουν στους Έλληνες πολίτες με τη μορφή μόνιμων μέτρων κατά κύριο λόγο, αλλά και με τη μορφή επιδομάτων και έκτακτων μέτρων, όταν αυτό είναι απαραίτητο.

Θυμίζω δηλαδή πολύ απλά ότι όταν είχαμε τον covid, όταν είχαμε την ενεργειακή κρίση, τώρα με την ακρίβεια, υπάρχουν και μέτρα τα οποία λαμβάνονται ακριβώς γιατί η κυβέρνηση όσο διαρκεί η μάχη με την ακρίβεια, θα είναι παρούσα με μέτρα, τα οποία θα λαμβάνει διαρκώς για να μπορέσει να στηρίξει το εισόδημα κυρίως των ασθενέστερων συμπολιτών μας και αυτό είναι μια πάγια θέση της ελληνικής κυβέρνησης, της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία συνεχίζεται ως σήμερα.

Το άρωμα, λοιπόν, από την επερχόμενη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης είναι ότι όπως έγινε στα προηγούμενα επτά χρόνια, έτσι εμείς συνεχίζουμε απαρέγκλιτα το πρόγραμμά μας και αυτή τη στιγμή τα περιθώρια, που έχουμε από την εθνική οικονομία επιτρέπουν πραγματικά να επιστρέψουμε με μία μορφή μέτρων, τα οποία θα παρουσιάσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως, σημαντικά οφέλη στους συμπολίτες μας, υπό τη μορφή μόνιμων μέτρων. Γύρω στο 90% των μέτρων που έλαβε αυτή η κυβέρνηση στα χρόνια της διακυβέρνησης του τόπου από τη Νέα Δημοκρατία είχαν τη μορφή μόνιμων μέτρων», ανέφερε αρχικά ο Κ.Γκιουλέκας.

Το μετρό και τα έργα στη Βόρεια Ελλάδα

Σε ό,τι αφορά την επερχόμενη παράδοση της επέκτασης του Μετρό προς Καλαμαριά, ο υφυπουργός είπε:«Το Μετρό της Θεσσαλονίκης θύμιζε κάποτε το γιοφύρι της Άρτας. Ένα ανέκδοτο. Η κυβέρνησή μας τήρησε τα χρονοδιαγράμματα επακριβώς. Έλυσε προβλήματα, όπως το θέμα του σταθμού Βενιζέλου, παρέδωσε το μετρό και τις επόμενες ημέρες αναμένουμε και την παράδοση του κλάδου της Καλαμαριάς.

Είναι σημαντικό να καταλάβουν όσοι μας ακούν εκτός Θεσσαλονίκης, γιατί Θεσσαλονικείς το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, ότι η βασική γραμμή του μετρό είναι γύρω στα δέκα χιλιόμετρα. Προστίθενται άλλα 5 και στους 13 σταθμούς, που έχει σήμερα το μετρό, που είναι από τα πιο σύγχρονα του κόσμου, προστίθενται άλλοι 5, δηλαδή από 13 σταθμούς πάμε στους 18 και από 10 χιλιόμετρα πάμε στα 15.

Έτσι χτίζουμε σιγά σιγά όχι μόνο το μετρό της Θεσσαλονίκης. Ουσιαστικά με αυτά τα έργα που παραδίδει η κυβέρνηση αλλάζει σελίδα η Θεσσαλονίκη.

Και το λέω αυτό γιατί η Βόρεια Ελλάδα είχε χάσει πάρα πολύ χρόνο και βεβαίως όχι με τη δική της ευθύνη. Μπορεί να υπήρχαν και επιμέρους ευθύνες, αλλά κυρίως με το γεγονός ότι υπήρξε μια παραμέληση. Σήμερα υπάρχει μια πολύ έντονη πολιτική βούληση.

Θα σας πω μόνο ότι στη Θεσσαλονίκη, παράλληλα με το μετρό, που είναι ένα έργο που επαναλαμβάνω δεν αλλάζει μόνο τη ζωή μας, αλλάζει σελίδα στην πόλη, για να μπορεί να καταχωρίζεται στο σύνολο των μεγάλων σύγχρονων ευρωπαϊκών μεγαλουπόλεων, έχουμε την υπερυψωμένη λεωφόρο στην περιφερειακή οδό, το λεγόμενο Flyover, το οποίο προχωρεί με ταχύτατους ρυθμούς και σε λίγους μήνες, δηλαδή μέσα στην άνοιξη του 2027, παραδίδεται.

Ετοιμάζεται το μεγάλο Παιδιατρικό Nοσοκομείο που θα είναι το μεγαλύτερο όχι της Ελλάδος των Βαλκανίων.

Παράλληλα, έχουμε αναλάβει μια μεγάλη πρωτοβουλία, μια περιοδεία εξωστρέφειας στα Βαλκάνια στο Υπουργείο Εξωτερικών Μακεδονίας Θράκης και ήδη έχουμε επισκεφθεί τις μεγάλες χώρες της περιοχής μας, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Σερβία, με ένα κλιμάκιο από τους εκπροσώπους όλων των δυνάμεων της Βορείου Ελλάδος, τους πρυτάνεις των Πανεπιστημίων, τα μεγάλα Επιμελητήρια, τους εκπροσώπους των βασικών λιμένων της Μακεδονίας και της Θράκης. Ήδη μέσα από αυτό έχουμε αποτελέσματα. Ήδη έχουν ξεκινήσει συνεργασίες, κάτι το οποίο θα το συνεχίσουμε και από εδώ και εμπρός», τόνισε ο Κ.Γκιουλέκας.

Η ακρίβεια και τα μόνιμα μέτρα της κυβέρνησης

Σχετικά με το νούμερο ένα πρόβλημα, που απασχολεί τα ελληνικά νοικοκυριά και αυτό δεν είναι άλλο από την ακρίβεια, ο υφυπουργός ανέφερε:

«Συνεχίζεται αυτή η μάχη, που είναι μια διαρκής μάχη, δεν είναι μόνο ελληνική, αλλά εμείς μιλάμε για το τι γίνεται στην πατρίδα μας. Αυτή είναι μια μάχη που δίνει ολόκληρη η Ευρώπη.

Τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν και θα συνεχίσουν να λαμβάνονται θα είναι διαρκή, παρά τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, η οποία λέει πολλά, μόνο που δεν εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο θα τα καταφέρει. Θυμόμαστε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία.

Ξεσηκώθηκαν μέσα από το ΠΑΣΟΚ τα κεντρικά του στελέχη και είπαν στον κύριο Ανδρουλάκη ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Ή θυμόμαστε πολύ καλά όλο αυτό που είπε για τη 13η σύνταξη, που η κοστολόγησή της δεν υπήρχε.

Εμείς, αντίθετα, αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι αυτή τη μάχη θα τη συνεχίσουμε πολύ πιο δυνατά, με συνεχείς ελέγχους, με την επιβολή προστίμων. Γιατί η μνήμη μας πολλές φορές είναι κοντή.

Εγώ δεν θυμάμαι στα προηγούμενα χρόνια και στις προηγούμενες διακυβερνήσεις αυτούς τους ελέγχους και αυτά τα πρόστιμα στην αγορά. Αυτή είναι μία από τις απαντήσεις, που δίνουμε στα θέματα της αισχροκέρδειας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ανέβασε όλες τις τιμές του ΦΠΑ σε όλα τα είδη και έρχεται σήμερα να πει ότι ξέρετε εσείς, που μειώσατε τον ΦΠΑ σε πολύ βασικά προϊόντα γιατί δεν συνεχίζεται αυτό το πράγμα.

Εμείς λοιπόν απαντάμε ότι η βασική μας επιλογή είναι να στηρίξουμε με αυξήσεις το εισόδημα του Έλληνα πολίτη, απαντώντας στο θέμα της ακρίβειας.

Θυμίζω ότι το βασικό μισθό το βρήκαμε στα 650. Αυτή τη στιγμή είναι στα 920 και σύμφωνα με τη δέσμευση του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη ο μισθός θα πάει πάνω από τα 950 μέχρι το τέλος της τετραετίας.

Θυμίζω επίσης ότι υπάρχουν μόνιμες απαλλαγές, ειδικά οι νέοι μέχρι 25 ετών απαλλάσσονται τελείως από τον φόρο για οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα.

Και από 25 έως 30 ετών είναι στον βασικό αρχικό συντελεστή το 9% και επίσης οι αυξήσεις που δίνονται στοχευμένα στους οικονομικά ασθενέστερους είναι μέσα στη δέσμη των μέτρων, που θα έχουν έναν μόνιμο χαρακτήρα όχι μόνο τώρα, αλλά και μετά την μάχη της ακρίβειας.

Αυτή είναι η βασική μας απάντηση στα προβλήματα. Εμείς θα συνεχίσουμε με πολύ εντατικό ρυθμό και να ελέγχουμε την αγορά και να επιβάλλουμε πρόστιμα και δεν θυμάμαι άλλη φορά να έχουν επιβληθεί πρόστιμα ή να το πω έτσι πολύ λαϊκά, να έχουν βάλει… χέρι κάποιοι είτε στα διυλιστήρια, κάτι, που έκανε η Νέα Δημοκρατία, είτε στους παρόχους ενέργειας, προκειμένου πραγματικά αυτό το κόστος να μη μετακυλιστεί στους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι δίνουν αυτή τη μάχη».

«Άμεσα η καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες από τη φωτιά στη Σίβηρη»

Σε ό,τι αφορά το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την αρωγή στους πληγέντες από την πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής, ο Κ. Γκιουλέκας δήλωσε:

«Αυτό το οποίο έχει ήδη δεσμευτεί και ο κ. Κατσαφάδος, ο οποίος είναι ο συναρμόδιος Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, αλλά και συνολικά η κυβέρνηση, το έχει πει και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, είναι ότι θα υπάρξει άμεση καταβολή των αποζημιώσεων.

Και όταν λέω άμεση, μιλάω για άμεση καταβολή, δηλαδή τις προσεχείς ημέρες, αφού καταγραφούν πρώτα οι ζημιές. Αλλά το σημαντικό είναι να δούμε πώς μπορούμε να αποφύγουμε και άλλα τέτοια τραγικά συμβάντα, όπως τα προηγούμενα, που συνέβησαν στην πατρίδα μας και δυστυχώς κόστισαν και τη ζωή σε κάποιους ανθρώπους, είτε σε ανθρώπους του καθήκοντος πυροσβέστες, είτε σε άλλους πολίτες.

Επειδή ακόμη είμαστε σε μία περίοδο που ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος, είναι σημαντικό όλοι να αναλάβουμε την ευθύνη μας.

Η Πολιτεία πρέπει να την αναλαμβάνει με τον καλύτερο τρόπο. Φέτος έχουμε τους περισσότερους πυροσβέστες που είχαμε ποτέ, πάνω από 18.500 πυροσβέστες σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε πτητικά μέσα πολύ περισσότερο απ’ ό, τι είχαμε στο παρελθόν και έχουν γίνει παραγγελίες για νέα καναντέρ. Προχωρούμε δηλαδή στο να μπορούμε να οχυρώνουμε την Ελλάδα απέναντι στις φυσικές καταστροφές.

Είναι πρώτιστη ανάγκη οι πολίτες, οι συμπολίτες μας, που έχουν πληγεί, να μπορούν άμεσα να ανακουφιστούν κάπως με τις αποζημιώσεις που δίνονται ακριβώς όλες αυτές τις ζημιές που υπέστησαν», πρόσθεσε ο Κ. Γκιουλέκας.

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