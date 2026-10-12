Γκιλφόιλ: Απορρίπτει τις καταγγελίες της WSJ – «Ο Ντίτερς μου οφείλει 150.000 δολάρια»

Τις καταγγελίες για οικονομικές συναλλαγές με τον δωρητή του Ντόναλντ Τραμπ, Έρικ Ντίτερς, απορρίπτει η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ , υποστηρίζοντας μέσω των δικηγόρων της ότι ο ίδιος της οφείλει περίπου 150.000 δολάρια για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες που του είχε παράσχει πριν αναλάβει διπλωματικά καθήκοντα.

Η απάντηση έρχεται μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο η Γκιλφόιλ είχε ζητήσει από τον Ντίτερς να καταβάλει 100.000 δολάρια για την εξόφληση οφειλής της προς την American Express, λίγες ημέρες πριν από την ακρόασή της στη Γερουσία για τη θέση της πρέσβειρας.

Σε ανακοίνωσή τους, οι δικηγόροι της, Τζέσι Μπινάλ και Ντέιβιντ Σουάρτς, υποστηρίζουν ότι πρόκειται για οικονομική διαφορά που ο Ντίτερς επιχειρεί να παρουσιάσει ως υπόθεση ανάρμοστης συμπεριφοράς. Παράλληλα, γνωστοποιούν ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο προσφυγής στη Δικαιοσύνη για την είσπραξη του ποσού.

Η απάντηση Γκιλφόιλ για την οφειλή των 150.000 δολαρίων

Σύμφωνα με τους νομικούς εκπροσώπους της, η Γκιλφόιλ είχε συμφωνήσει να συμμετάσχει ως κεντρική ομιλήτρια στις εκδηλώσεις Freedom Fest, τις οποίες διοργάνωνε ο Ντίτερς στο Κεντάκι, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη δημόσια παρουσία του.

Η συμφωνία, που φέρεται να υπογράφηκε στις 20 Μαΐου 2024 μέσω πρακτορείου εκπροσώπησης, προέβλεπε αμοιβή 200.000 δολαρίων, με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την 31η Μαΐου του ίδιου έτους.

Οι δικηγόροι αναφέρουν ότι ακολούθησαν πρόσθετες συμφωνίες για ομιλίες, στρατηγική επικοινωνία και υπηρεσίες συγκέντρωσης χρηματοδότησης, τις οποίες ο Ντίτερς δεν εξόφλησε πλήρως.

Κατά την ίδια ανακοίνωση, ο Αμερικανός επιχειρηματίας κατέβαλε τμηματικά ορισμένα ποσά, επικαλούμενος οικονομικές δυσκολίες και καθυστερήσεις, με αποτέλεσμα να παραμείνει ανεξόφλητο υπόλοιπο περίπου 150.000 δολαρίων.

Η πλευρά της πρέσβειρας τονίζει ότι η προσπάθεια είσπραξης αμοιβών για εργασία που είχε ήδη παρασχεθεί δεν συνιστά αθέμιτη συναλλαγή, απορρίπτοντας τις σχετικές καταγγελίες.

Οι καταγγελίες της Wall Street Journal για την American Express

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε μετά την έρευνα της αμερικανικής εφημερίδας, η οποία δημοσίευσε στοιχεία από φερόμενη επικοινωνία της Γκιλφόιλ με τον Ντίτερς μέσω της εφαρμογής Signal.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στις 3 Ιουλίου 2025, έξι ημέρες πριν από την ακρόασή της στη Γερουσία, η τότε υποψήφια πρέσβειρα φέρεται να ζήτησε να μεταφερθούν 100.000 δολάρια απευθείας στον λογαριασμό της στην American Express, με τρόπο που, όπως φέρεται να ανέφερε, δεν θα άφηνε εμφανές ίχνος της συναλλαγής.

Ο Ντίτερς υποστήριξε ότι είχε καταβάλει στο παρελθόν σημαντικά χρηματικά ποσά για εμφανίσεις και υπηρεσίες της Γκιλφόιλ, προσδοκώντας, σύμφωνα με όσα δήλωσε στην εφημερίδα, βοήθεια για την πρόσβασή του σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο ίδιος ανέφερε ότι δεν πραγματοποίησε τη συγκεκριμένη πληρωμή των 100.000 δολαρίων.

Η πλευρά της Γκιλφόιλ αμφισβητεί τις κατηγορίες και έχει διατυπώσει επιφυλάξεις για τη γνησιότητα των μηνυμάτων που παρουσιάστηκαν στο δημοσίευμα.

Η αναφορά σε πρόταση ενός εκατομμυρίου δολαρίων

Στη νέα ανακοίνωση, οι δικηγόροι της πρέσβειρας αναφέρονται και σε πρόταση που, όπως υποστηρίζουν, είχε δεχθεί από τον Ντίτερς για την προβολή μιας ιδιωτικής δικαστικής του υπόθεσης.

Σύμφωνα με την εκδοχή τους, ο Ντίτερς είχε προσφέρει ένα εκατομμύριο δολάρια προκειμένου η Γκιλφόιλ να συμβάλει στη δημοσιοποίηση υπόθεσης ιατρικής αμέλειας και να τη θέσει υπόψη αξιωματούχων της αμερικανικής κυβέρνησης.

Οι νομικοί της εκπρόσωποι υποστηρίζουν ότι η πρόταση απορρίφθηκε.

Τι απαντά για τις μετακινήσεις με ιδιωτικά αεροσκάφη

Η ανακοίνωση περιλαμβάνει επίσης διευκρινίσεις για δημοσιεύματα σχετικά με τις αεροπορικές μετακινήσεις της πρέσβειρας.

Οι δικηγόροι της τονίζουν ότι η Γκιλφόιλ είχε ζητήσει εκ των προτέρων οδηγίες από το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών για τη χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών και ότι ακολούθησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Διαβεβαιώνουν ακόμη ότι έχει τηρήσει τις ομοσπονδιακές διατάξεις περί δεοντολογίας, αποδοχής δώρων και οικονομικών δηλώσεων.

Η ανακοίνωση, πάντως, δεν περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για τις συγκεκριμένες πτήσεις ή τον τρόπο κάλυψης των δαπανών τους.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο δικαστικής συνέχειας

Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, με στελέχη των Δημοκρατικών να ζητούν τη διερεύνηση των καταγγελιών που δημοσίευσε η Wall Street Journal.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχει αποφύγει να τοποθετηθεί επί της ουσίας των ισχυρισμών, ενώ η Γκιλφόιλ, μέσω των δικηγόρων της, διαμηνύει ότι θα συνεχίσει κανονικά τα καθήκοντά της στην Αθήνα.

Η νομική της ομάδα δηλώνει ότι εξετάζει όλα τα διαθέσιμα μέσα για τη διεκδίκηση των χρημάτων που υποστηρίζει ότι της οφείλονται, καθώς και ενδεχόμενες πρόσθετες αξιώσεις.

Μέχρι στιγμής, τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί δεν επιτρέπουν την ανεξάρτητη επιβεβαίωση της φερόμενης οφειλής, ενώ δεν έχει διαπιστωθεί δικαστικά παράνομη συμπεριφορά οποιουδήποτε από τους εμπλεκομένους.