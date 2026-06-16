Γκαλιμπάφ σε πρόεδρο λιβανέζικου κοινοβουλίου: «Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει σε όλα τα μέτωπα»

Ο επικεφαλής των διαπραγματεύσεων του Ιράν, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, είχε συνομιλία με τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Λιβάνου, Ναμπίχ Μπέρι.

Ο Γκαλιμπάφ τόνισε ότι «ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου» και ότι το Ισραήλ πρέπει να αποσύρει πλήρως τις δυνάμεις του, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νετανιάχου δήλωσε χθες ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να καταλαμβάνει το νότιο Λίβανο.

Ο Μπέρι ευχαρίστησε τον Γκαλιμπάφ για τον ρόλο που διαδραμάτισε στην ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και στην προώθηση της παύσης των εχθροπραξιών στο Λίβανο.