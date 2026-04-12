Γκαλιμπάφ: Οι ΗΠΑ δεν κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των Ιρανών

Oπρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, έκανε την πρώτη του δήλωση μετά τη λήξη των συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ.

Σε μια σειρά αναρτήσεων στο X, ο Γκαλιμπάφ ανέφερε ότι είχε τονίσει πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων ότι «έχουμε καλή πίστη και βούληση, αλλά λόγω των εμπειριών από τους δύο προηγούμενους πολέμους, δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στην αντίπαλη πλευρά».

«Η αντίπαλη πλευρά τελικά δεν κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη της ιρανικής αντιπροσωπείας σε αυτόν τον γύρο διαπραγματεύσεων», είπε.

«Είμαι επίσης ευγνώμων για τις προσπάθειες της φιλικής και αδελφικής χώρας μας, του Πακιστάν, στη διευκόλυνση της διαδικασίας αυτών των διαπραγματεύσεων, και στέλνω τους χαιρετισμούς μου στον λαό του Πακιστάν», πρόσθεσε.