Γιος του ισραηλινού πρέσβη στις ΗΠΑ ο στρατιώτης που τραυματίστηκε στη Δυτική Όχθη

Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στις ΗΠΑ Γεχιέλ Λάιτερ δήλωσε σήμερα ότι ο γιος του, Νεριά, είναι ο στρατιώτης που τραυματίστηκε σήμερα κατά την επίθεση Παλαιστινίου με αυτοκίνητο στη Δυτική Όχθη.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, ένας Παλαιστίνιος οδήγησε το αυτοκίνητό του εναντίον ισραηλινών στρατιωτών και αστυνομικών σε σημείο ελέγχου. Ο οδηγός έπεσε νεκρός από ισραηλινά πυρά. Αργότερα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν πως δράστης της επίθεσης ήταν ο 29χρονος Μαχμούντ Μοχάμεντ Σλιμάν από την Μπέιτ αλ Τάχτα.

Ο ισραηλινός στρατιώτης που τραυματίστηκε έχει διακομιστεί σε νοσοκομείο της Ιερουσαλήμ, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Ο Νεριά χρειάζεται ένα θαύμα. Ο Νεριά συνέχισε να υπηρετεί ως έφεδρος αφότου έχασε τον μεγαλύτερο αδερφό του, Μοσέ Γεντιντιά Λάιτερ», σημειώνει ο ισραηλινός πρεσβευτής σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, αναφερόμενος σε γιο του ο οποίος σκοτώθηκε σε μάχη στη Γάζα τον Νοέμβριο του 2023.