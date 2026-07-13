Γιορτή της Δημοκρατίας στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στην επέτειο της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχοντας θέσει ως πρωταρχικό στόχο τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και την προάσπιση των δημοκρατικών αξιών, διοργανώνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, στις 20:00, στο χώρο του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης, τη «Γιορτή της Δημοκρατίας», μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στη συμπλήρωση 52 ετών από την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα, στις 24 Ιουλίου 1974.

Η εκδήλωση αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμής σε όλους όσοι αγωνίστηκαν για την ελευθερία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αποκατάσταση του δημοκρατικού πολιτεύματος, υπενθυμίζοντας τη διαχρονική αξία της Δημοκρατίας ως θεμελίου της κοινωνικής συνοχής, της πολιτιστικής δημιουργίας και της συλλογικής μνήμης.

Κεντρική ερμηνεύτρια της βραδιάς θα είναι η σπουδαία τραγουδίστρια Μαρία Φαραντούρη, μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του ελληνικού πολιτισμού, της οποίας η καλλιτεχνική διαδρομή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τους αγώνες για την ελευθερία και τη δημοκρατία.

Στη συναυλία συμμετέχει επίσης ο Παναγιώτης Καραδημήτρης, ενώ τη μουσική εκτέλεση αναλαμβάνει λαϊκή ορχήστρα αποτελούμενη από τους:

Αχιλλέα Γουαστώρ – ενορχηστρώσεις και πιάνο

– ενορχηστρώσεις και πιάνο Ηρακλή Ζάκκα – μπουζούκι

– μπουζούκι Πέτρο Βαρθακούρη – μπάσο

– μπάσο David Sean Leanch – πνευστά

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα απονείμει τιμητική διάκριση στη Μαρία Φαραντούρη, αναγνωρίζοντας την πολύτιμη προσφορά της στον αντιδικτατορικό αγώνα. Κατά τη διάρκεια της Δικτατορίας των Συνταγματαρχών (1967–1974), η Μαρία Φαραντούρη έθεσε την τέχνη και τη φωνή της στην υπηρεσία της δημοκρατίας και της ελευθερίας, μεταφέροντας σε ολόκληρο τον κόσμο το μήνυμα αντίστασης του ελληνικού λαού και αναδεικνύοντας, μέσα από το έργο της, τη δύναμη του πολιτισμού απέναντι στην καταπίεση.

Παράλληλα, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε έκθεση φωτογραφίας από το Φωτογραφικό Αρχείο του Βασίλη Μποζίκη, η οποία παρουσιάζει ιστορικά στιγμιότυπα και πρόσωπα της περιόδου, συμβάλλοντας στη διατήρηση της ιστορικής παρακαταθήκης και στην ανάδειξη της σημασίας της Δημοκρατίας για τις επόμενες γενιές.

Η «Γιορτή της Δημοκρατίας» φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν θεσμό διατήρησης της συλλογικής ιστορικής συνείδησης και του πολιτισμού, όπου η μουσική, και η συλλογική εμπειρία συναντώνται για να τιμήσουν μια από τις σημαντικότερες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.