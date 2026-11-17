Στις 18 Δεκεμβρίου πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή το νέο εορταστικό πρόγραμμα «Γιορτές για όλους», το οποίο θα περιλαμβάνει περισσότερους από 300 κωδικούς προϊόντων με μειωμένες τιμές, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Βασίλης Σπανάκης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο υφυπουργός εξήγησε ότι η νέα πρωτοβουλία θα αντικαταστήσει τα καλάθια των Χριστουγέννων που εφαρμόζονταν τα προηγούμενα χρόνια, διευρύνοντας σημαντικά τόσο τον αριθμό όσο και τις κατηγορίες των προϊόντων που θα συμμετέχουν.

«Μιλάμε για 25 κατηγορίες προϊόντων ενώ μέχρι σήμερα τα καλάθια για τις γιορτές είχαν 4-6 κατηγορίες. Σε αυτές τις κατηγορίες θα έχουμε πάνω από 300 κωδικούς» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου και θα επικεντρωθεί σε προϊόντα που παρουσιάζουν αυξημένη καταναλωτική ζήτηση κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Ποια προϊόντα θα περιλαμβάνει το «Γιορτές για όλους»

Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε ο Βασίλης Σπανάκης, οι μειώσεις τιμών θα φτάνουν έως το 25% σε επιλεγμένα προϊόντα, καλύπτοντας βασικά είδη διατροφής αλλά και προϊόντα που συνδέονται με το εορταστικό τραπέζι.

Μεταξύ των κατηγοριών που αναφέρθηκαν περιλαμβάνονται:

Ελαιόλαδο

Ζυμαρικά

Γάλα

Φέτα

Κρέατα

Καφέδες

Αναψυκτικά

Σάλτσες

Μπισκότα

Σοκολατοειδή

Τσουρέκια

Βασιλόπιτες

Ξηροί καρποί

Ο υφυπουργός διευκρίνισε ότι το ποσοστό της έκπτωσης δεν θα είναι ενιαίο για όλα τα προϊόντα, καθώς ειδικά στα κρέατα και στα γλυκά οι μειώσεις θα είναι μικρότερες από 25%.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να περιοριστεί το κόστος των εορταστικών αγορών, προσφέροντας στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές προϊόντων σε χαμηλότερες τιμές.

Προστίθενται στους 1.140 κωδικούς της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών

Το «Γιορτές για όλους» έρχεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά στις παρεμβάσεις που έχει ήδη ανακοινώσει το υπουργείο Ανάπτυξης για τη συγκράτηση και τη μείωση των τιμών στην αγορά.

Όπως υπενθύμισε ο κ. Σπανάκης, στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών, που έχει παρουσιάσει ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, συμμετέχουν ήδη 1.140 κωδικοί προϊόντων, με μέση έκπτωση της τάξης του 7,2%.

Με την προσθήκη περισσότερων από 300 προϊόντων στο νέο εορταστικό πρόγραμμα, διευρύνεται το πεδίο των παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην ελάφρυνση των οικογενειακών προϋπολογισμών.

Ο υφυπουργός αναγνώρισε ότι η προσπάθεια για περαιτέρω μειώσεις τιμών δεν είναι εύκολη, επισημαίνοντας ότι το υπουργείο βρίσκεται σε επικοινωνία με επιχειρήσεις για τη συμμετοχή τους στην πρωτοβουλία.

Παράλληλα, απηύθυνε πρόσκληση προς τις εταιρείες να ενταχθούν στο πρόγραμμα, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των διαθέσιμων προϊόντων με μειωμένες τιμές.

«Στόχος μας είναι όχι μόνο το ταβάνι αλλά η μείωση τιμών. Κάνουμε έναν ανοιχτό κάλεσμα προς όλε τις εταιρίες να έρθουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα του ΥΠΑΝ για να εξασφαλίσουμε καλύτερες τιμές στους καταναλωτές» δήλωσε ο Βασίλης Σπανάκης.