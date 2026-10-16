Γιώργος Βαρδινογιάννης: Η ανακοίνωση της οικογένειας για τον θάνατο και την κηδεία του

Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, αναφέρει η οικογένεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη , που πέθανε σήμερα σε ηλικία 90 ετών.

«Με βαθύτατη θλίψη, η οικογένεια Γεωργίιου Ι. Βαρδινογιάννη ανακοινώνει ότι ο πολυαγαπημένος πατέρας και παππούς, Γεώργιος Ι. Βαρδινογιάννης, έφυγε από τη ζωή σήμερα Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026», αναφέρεται στην ανακοίνωση ενώ εκ μέρους της οικογένειας γίνεται γνωστό πως:

«Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο».

Η ζωή του «Καπετάνιου»

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, μία από τις γνωστότερες προσωπικότητες της ελληνικής επιχειρηματικής και αθλητικής ζωής, με σημαντική παρουσία και στον χώρο της εμπορικής ναυτιλίας.

Γνωστός ευρύτερα με το προσωνύμιο «Καπετάνιος», ο Γιώργος Βαρδινογιάννης είχε συνδέσει το όνομά του όχι μόνο με τον Παναθηναϊκό, αλλά και με τις ναυτιλιακές δραστηριότητες της οικογένειας Βαρδινογιάννη, έχοντας ακολουθήσει ο ίδιος επαγγελματική σταδιοδρομία στη θάλασσα.

Γεννημένος το 1936 στην Επισκοπή Ρεθύμνου, σπούδασε ναυτιλιακά στο Σαουθάμπτον της Αγγλίας και εργάστηκε στο Εμπορικό Ναυτικό, φθάνοντας στον βαθμό του πλοιάρχου.

Η επαγγελματική του πορεία συνδέθηκε στη συνέχεια με την ανάπτυξη των ναυτιλιακών επιχειρήσεων της οικογένειάς του, η οποία είχε ήδη αρχίσει να διαμορφώνει σημαντική παρουσία στον χώρο των θαλάσσιων μεταφορών και της εμπορίας πετρελαιοειδών.

Κατά τη δεκαετία του 1960 συμμετείχε στην ανάπτυξη της ναυτιλιακής εταιρείας Varnima, αναλαμβάνοντας, σύμφωνα με ιστορικές αναφορές για την ελληνική ναυτιλία, την ευθύνη των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων του οικογενειακού ομίλου.

Παράλληλα με την επιχειρηματική του δραστηριότητα, είχε παρουσία και στα συλλογικά όργανα της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας, καθώς διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών.

Η οικογένεια Βαρδινογιάννη διατήρησε τις επόμενες δεκαετίες σημαντική δραστηριότητα στον κλάδο των δεξαμενόπλοιων, μεταξύ άλλων μέσω της Avin International, η οποία δραστηριοποιείται στη μεταφορά αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών.

Ωστόσο, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης έγινε ιδιαίτερα γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τη μακρόχρονη ενασχόλησή του με τον Παναθηναϊκό.

Από το 1979 έως το 2000 υπήρξε ο διοικητικός ηγέτης της ποδοσφαιρικής ομάδας, συνδέοντας την παρουσία του με σημαντικές εγχώριες και ευρωπαϊκές επιτυχίες.

Το 2000 αποχώρησε από την ενεργό διοίκηση, με τον ανιψιό του, Γιάννη Βαρδινογιάννη, να αναλαμβάνει τα διοικητικά ηνία.

Ο θάνατός του σηματοδοτεί το τέλος μιας πολυετούς διαδρομής που εκτεινόταν από την εμπορική ναυτιλία και τις επιχειρήσεις μέχρι τον ελληνικό αθλητισμό.