Γιώργος Ρόβας: Από τις ιστορίες για τα παιδιά του στη λογοτεχνία και τη θεατρική σκηνή

Επιχειρηματίας και συγγραφέας, ο Γιώργος Ρόβας κινείται ανάμεσα σε δύο κόσμους που εκ πρώτης όψεως μοιάζουν διαφορετικοί: την επιχειρηματική δράση και τη λογοτεχνική δημιουργία.

Η συγγραφή μπήκε στη ζωή του μέσα από τις ιστορίες που έφτιαχνε για τα παιδιά του και εξελίχθηκε σε μια διαδρομή που περιλαμβάνει παιδικά βιβλία, ποίηση, shortlist στα Βραβεία Βιβλίου Public και τη μεταφορά έργου του στη σκηνή. Με αφορμή την πρόσφατη συγγραφική του δραστηριότητα, μιλά στο MyPortal.gr για όσα βρίσκονται πίσω από τις ιστορίες του.

Η συγγραφή ξεκίνησε για εσάς σχεδόν αυθόρμητα, μέσα από τις ιστορίες που διηγούσασταν τα βράδια πρώτα στον γιο σας, Δημήτρη, και αργότερα στην κόρη σας, Δανάη. Πότε καταλάβατε ότι αυτή η προσωπική συνήθεια μπορούσε να εξελιχθεί σε συγγραφική διαδρομή;

Νομίζω ότι οι πιο σημαντικές διαδρομές στη ζωή μας ξεκινούν συχνά χωρίς να γνωρίζουμε πού θα μας οδηγήσουν. Για μένα, όλα άρχισαν από πολύ προσωπικές στιγμές με τα παιδιά μου, που σήμερα έχουν αποκτήσει μια εντελώς διαφορετική σημασία.

Η αρχή ήταν πράγματι εντελώς αυθόρμητη. Δεν ξεκίνησα με τη σκέψη ότι θα γράψω ένα βιβλίο. Ήθελα να δημιουργώ ιστορίες για τα παιδιά μου και μέσα από αυτές να τους μεταφέρω σκέψεις, εικόνες και αξίες. Κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι αυτές οι ιστορίες μπορούσαν να επικοινωνήσουν και με άλλα παιδιά.

Η ανάγκη να εξωτερικεύσω όσα πίστευα απέκτησε τότε πιο συγκεκριμένη μορφή και πέρασε από την προφορική αφήγηση στο χαρτί. Η έμπνευση πήρε, λοιπόν, μορφή μέσα από λέξεις και εικόνες. Και ίσως αυτό είναι που με συγκινεί περισσότερο: ότι κάτι που γεννήθηκε μέσα στην οικογένειά μου κατάφερε τελικά να βρει τον δρόμο του προς πολλές άλλες οικογένειες.

Παράλληλα με τη συγγραφή έχετε έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα. Πόσο εύκολα συνυπάρχουν η πρακτική σκέψη που απαιτεί το επιχειρείν με τη φαντασία και την ελευθερία που απαιτεί η δημιουργική γραφή;

Κάθε άνθρωπος κουβαλά μέσα του περισσότερες από μία πλευρές και θεωρώ σημαντικό να μη φοβάται να τις αφήνει να συνυπάρχουν. Για μένα, η δημιουργία είναι ένας χώρος όπου μπορώ να αφήνω για λίγο στην άκρη την καθημερινή ένταση και να ακούω περισσότερο όσα αισθάνομαι.

Για μένα δεν είναι δύο αντίθετοι κόσμοι. Η επιχειρηματική δραστηριότητα απαιτεί αποφάσεις, πειθαρχία και πρακτική σκέψη, ενώ η συγγραφή σου επιτρέπει να λειτουργήσεις περισσότερο με το συναίσθημα και τη φαντασία. Ίσως ακριβώς γι’ αυτό το ένα λειτουργεί συμπληρωματικά προς το άλλο.

Η δημιουργικότητα, άλλωστε, δεν αφορά μόνο την τέχνη. Είναι απαραίτητη και όταν καλείσαι να βρίσκεις λύσεις, να εξελίσσεσαι και να βλέπεις διαφορετικά μια κατάσταση. Τελικά, και στους δύο αυτούς κόσμους υπάρχει κάτι βαθιά κοινό: η ανάγκη να δημιουργείς κάτι που πριν δεν υπήρχε.

Το 2026 κάνατε ένα διαφορετικό συγγραφικό βήμα με τον «Ναυαγό της αυγής», την πρώτη σας ποιητική συλλογή, που περιλαμβάνει 33 ποιήματα. Τι σας οδήγησε από την παιδική λογοτεχνία στην ποίηση και τι σας επέτρεψε να εκφράσετε διαφορετικά;

Υπάρχουν συναισθήματα που δύσκολα χωρούν σε μια ολοκληρωμένη ιστορία και στιγμές που ζητούν έναν πιο άμεσο τρόπο έκφρασης. Η ποίηση μου έδωσε ακριβώς αυτή την ελευθερία: να κρατήσω μόνο την ουσία μιας σκέψης ή ενός συναισθήματος.

Η ποίηση είναι ένας πολύ πιο συμπυκνωμένος και προσωπικός τρόπος έκφρασης. Στον «Ναυαγό της αυγής» υπήρχε η ανάγκη να αποτυπώσω σκέψεις και συναισθήματα χωρίς την αφηγηματική δομή που απαιτεί μια παιδική ιστορία.

Τα 33 ποιήματα αποτελούν ουσιαστικά διαφορετικές στιγμές και εσωτερικές διαδρομές. Δεν αισθάνομαι ότι εγκατέλειψα έναν χώρο για να περάσω σε έναν άλλο. Περισσότερο αισθάνομαι ότι άνοιξα ένα ακόμη πεδίο μέσα στη γραφή μου. Ίσως γι’ αυτό αυτή η συλλογή αποτελεί για μένα και μια πιο προσωπική συνάντηση με τον ίδιο μου τον εαυτό.

Στο «Οι Αξίες Διδάσκουν τη Δανάη» επτά ιστορίες επιχειρούν να κάνουν έννοιες όπως η αγάπη, η ειρήνη και η ευγνωμοσύνη κατανοητές στα παιδιά. Πώς γράφει κανείς για αξίες χωρίς το αποτέλεσμα να γίνεται διδακτικό ή να μιλά στα παιδιά «από απόσταση»;

Όταν γράφεις για παιδιά, αισθάνεσαι μια ιδιαίτερη ευθύνη, γιατί γνωρίζεις ότι οι λέξεις μπορεί να αφήσουν ένα μικρό αποτύπωμα στον τρόπο με τον οποίο βλέπουν τον κόσμο. Και όταν μιλάς για αξίες, αυτό το αποτύπωμα θέλεις να προκύπτει μέσα από το συναίσθημα και όχι μέσα από μια έτοιμη «σωστή» απάντηση.

Αυτό είναι ίσως το πιο δύσκολο σημείο. Τα παιδιά αντιλαμβάνονται πολύ εύκολα πότε κάποιος προσπαθεί απλώς να τους κάνει μάθημα. Πιστεύω ότι «τα παιδιά αποπνέουν μια ακατέργαστη ειλικρίνεια» και αυτή την ειλικρίνεια πρέπει να σέβεσαι όταν γράφεις γι’ αυτά. Γι’ αυτό και προσπαθώ όχι να διδάξω από απόσταση, αλλά να μοιραστώ μέσα από μια ιστορία κάτι που πιστεύω πραγματικά.

Στο συγκεκριμένο βιβλίο ήθελα οι αξίες να πάψουν να είναι αφηρημένες έννοιες και να αποκτήσουν πρόσωπο, συναίσθημα και θέση στην καθημερινότητα ενός παιδιού. Η Δανάη λειτουργεί ως ο συνδετικός κρίκος, γιατί μέσα από τις δικές της ιστορίες το παιδί μπορεί να αναγνωρίσει καταστάσεις και συναισθήματα που του είναι οικεία.

Έτσι, η αγάπη, η ειρήνη και η ευγνωμοσύνη δεν παρουσιάζονται ως κανόνες, αλλά ως εμπειρίες που μπορούν να γίνουν κατανοητές μέσα από την αφήγηση. Αν ένα παιδί κλείσει το βιβλίο έχοντας αισθανθεί κάτι και όχι απλώς έχοντας «μάθει» κάτι, τότε θεωρώ ότι η ιστορία έχει πετύχει τον πραγματικό της σκοπό.

«Ο Κένταυρος και η Δανάη ταξιδεύουν στην Αρχαία Ελλάδα» έγινε εκπαιδευτική μουσική παράσταση, με μουσική του Γιώργου Καζαντζή, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών συναυλιών της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Πώς ήταν να βλέπετε μια ιστορία που ξεκίνησε ως οικογενειακή αφήγηση να αποκτά μουσική, σκηνική ζωή και να φτάνει σε μαθητές της πόλης σας;

Υπάρχουν κάποιες στιγμές που σε κάνουν να κοιτάζεις πίσω και να συνειδητοποιείς πόσο μακριά μπορεί να ταξιδέψει κάτι που ξεκίνησε πολύ απλά και προσωπικά. Το να βλέπω μια ιστορία που γεννήθηκε μέσα στην οικογένειά μου να ζωντανεύει μπροστά σε τόσα παιδιά ήταν μία από αυτές τις στιγμές.

Ήταν μια ιδιαίτερα συγκινητική εμπειρία, ακριβώς επειδή έκλεισε με έναν τρόπο έναν κύκλο. Μια ιστορία που ξεκίνησε σε ένα παιδικό δωμάτιο απέκτησε μουσική, στίχους, σκηνική παρουσία και τελικά συνάντησε πολλά παιδιά μαζί. Όταν ένα κείμενο περνά στη σκηνή, παύει κατά κάποιον τρόπο να ανήκει μόνο στον συγγραφέα. Αποκτά νέες φωνές και μια διαφορετική ζωή.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση είχε ιδιαίτερη σημασία για μένα ότι η παράσταση διατήρησε και τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του βιβλίου, φέρνοντας τη μυθολογία πιο κοντά στους μαθητές μέσα από τη μουσική και τη ζωντανή εμπειρία. Η σύνθεση του Γιώργου Καζαντζή έδωσε στην ιστορία μια νέα δημιουργική διάσταση.

Και το γεγονός ότι παρουσιάστηκε σε μαθητές δημοτικών σχολείων της Θεσσαλονίκης, της πόλης όπου γεννήθηκα και ζω, έκανε αυτή τη διαδρομή ακόμη πιο ξεχωριστή. Ήταν σαν η ιστορία να επέστρεψε στον τόπο όπου ξεκίνησε η δική μου διαδρομή, μόνο που αυτή τη φορά δεν απευθυνόταν πια στα δικά μου παιδιά, αλλά σε μια ολόκληρη αίθουσα παιδιών.