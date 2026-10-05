Γιώργος Παπανδρέου: Η ασφάλεια του Οδοντωτού απαιτεί ολοκληρωμένο σχεδιασμό και μόνιμες λύσεις

Παρέμβαση για τον Οδοντωτό έκανε ο πρώην πρωθυπουργός και βουλευτής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Παπανδρέου, τονίζοντας ότι «για ακόμη μία φορά, παραμένει ακινητοποιημένος».

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε δηλώσεις του, «η νέα εμπλοκή με τη σύμβαση για τη μελέτη ασφάλειας, ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ, και η ανάγκη επανάληψης της διαδικασίας δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο κυβέρνηση και περιφέρεια διαχειρίζονται μια κρίσιμη υποδομή της Αχαΐας», προσθέτοντας:

«Είχαμε προειδοποιήσει ότι η ασφάλεια του Οδοντωτού απαιτεί ολοκληρωμένο σχεδιασμό και μόνιμες λύσεις. Δεν μπορεί, όμως, η ασφάλεια να γίνεται άλλοθι για διαρκείς καθυστερήσεις και διαψευσμένες ημερομηνίες επαναλειτουργίας».

Όπως σημειώνει «Τώρα απαιτούνται καθαρές απαντήσεις και λογοδοσία», συμπληρώνοντας:

«Τι ακριβώς δεν τηρήθηκε στη διαδικασία; Ποιος είχε την ευθύνη; Πότε διαπιστώθηκε το πρόβλημα και ποιος γνώριζε; Και ποιο είναι, επιτέλους, το πραγματικό και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας».

Επίσης, υπογραμμίζει ότι, «κυβέρνηση και περιφέρεια οφείλουν να σταματήσουν τη μετάθεση ευθυνών και να αναλάβουν τις δικές τους».

Παράλληλα, ο Γιώργος Παπανδρέου επισημαίνει ότι «οι πολίτες της Αχαΐας ζητούν από την Πολιτεία να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες με ασφάλεια, διαφάνεια και συνέπεια».

«Ο Οδοντωτός», σύμφωνα με τον πρώην πρωθυπουργό, «πρέπει να επιστρέψει στις ράγες το συντομότερο δυνατό και αυτή τη φορά οι ανακοινώσεις να γίνουν πράξη».