Γιώργος Μαζωνάκης: Το ιατρικό ανακοινωθέν από το «Ελπίς» για τον θάνατό του

Χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό μεταφέρθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης στο νοσοκομείο «Ελπίς» όπως αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου.

Αναλυτικά το ιατρικό ανακοινωθέν:

«Στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα προσεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γεώργιος Μαζωνάκης γεννηθείς το 1972. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40.

Η Διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος»