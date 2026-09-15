Γιώργος Μαζωνάκης: Την παραδειγματική τιμωρία όσων ευθύνονται για τον θάνατό του ζητά η αδελφή του

Την παραδειγματική τιμωρία όσων ευθύνονται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη ζητά η αδελφή του, Μαρία Mαζωνάκη, όπως είπε η ίδια μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό του Mega.

Η Μαρία Μαζωνάκη μίλησε στο Mega χθες, λίγη ώρα μετά από την κηδεία του γνωστού τραγουδιστή.

Όπως μεταδίδει το μέσο ενημέρωσης, η ίδια είναι συντετριμμένη και ψάχνει να βρει απαντήσεις για όλα αυτά που έχουν γίνει.

Συγκεκριμένα, στη δήλωσή της ανέφερε: «Ζητάμε την παραδειγματική τιμωρία τους για τον άδικο χαμό του παιδιού μας. Τίποτα άλλο. Παρακολούθησα πως (οι γιατροί είχαν τις ενδείξεις στο μηχάνημα) και δεν το χωράει το μυαλό μου. Αναβαθμίστηκε η κατηγορία τους, δεν νομίζω να βγουν».

Σε ερώτηση για το εάν η ίδια ήξερε τους εν λόγω γιατρούς, απάντησε πως «δεν γνωρίζει τίποτα», ενώ προς τον κόσμο που βγήκε στους δρόμους θέλει να πει «να κρατήσουν τη μνήμη του ζωντανή για πάντα. Αυτό μόνο».