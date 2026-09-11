Γιώργος Μαζωνάκης: Προθεσμία για να απολογηθούν την Δευτέρα πήραν οι δύο γιατροί

Προθεσμία για να απολογηθεί την προσεχή Δευτέρα 14 Μαίου, ζήτησε και έλαβε το ζευγάρι των γιατρών σε βάρος των οποίων ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη της θανατηφόρας έκθεσης για τον τραγουδιστή Γιώργο Μαζωνάκη ο οποίος υπέστη ανακοπή στο ιατρείο τους στο Κολωνάκι το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης (9/09).

Οι δύο γιατροί βαρύνονται με την κατηγορία της έκθεσης από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία.

Υπενθυμίζεται ότι γύρω στις δώδεκα το μεσημέρι το ζευγάρι των γιατρών φορώντας χειροπέδες, είχε οδηγηθεί από το αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης, στα δικαστήρια της Ευελπίδων, όπου και παρουσιάστηκαν στην Εισαγγελία.

Ο εισαγγελέας, σύμφωνα με πληροφορίες, μελέτησε τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος των δύο γιατρών, καθώς και το σύνολο των στοιχείων που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικές αρχές, και προχώρησε στην κακουργηματικού χαρακτήρα άσκηση της ποινικής δίωξης.

Την ίδια στιγμή, η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη αναμένεται να ζητήσει την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ το μεσημέρι της Παρασκευής (11/09), ο Χαράλαμπος Λυκούδης ανέφερε πως το πόρισμα των ιατροδικαστών «επιβεβαιώνει ότι δεν ήταν επιβαρυμένη η καρδιά του καθώς δεν υπήρχαν ευρήματα προϋπάρχουσας καρδιοπάθειας. Αυτό έλεγα από προχθές, ότι η πληροφόρησή μου από τον προσωπικό του ιατρό, ήταν ότι η καρδιά ήταν καλύτερη από τη δική μου και από όλων μας, ότι δεν υπήρχε προϋπάρχουσα καρδιοπάθεια, σήμερα επιβεβαιώθηκε και ιατροδικαστικώς».

«H άποψή μας είναι ότι ο θάνατος οφείλεται στην ιατρική πράξη ή τις ιατρικές πράξεις που έλαβε. Μπορεί να είναι η πλασμαφαίρεση, που λένε οι κατηγορούμενοι ή κάποια άλλη ιατρική πράξη η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει εξακριβωθεί», πρόσθεσε ο ίδιος.

Εν αναμονή ιστολογικών-τοξικολογικών εξετάσεων

Στο μεταξύ καταλυτικό ρόλο στην υπόθεση αναμένεται να έχουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.

Εκτιμάται ότι θα αποτελέσουν σημαντικό στοιχείο για την περαιτέρω εξέλιξη της έρευνας.

Νωρίτερα, σήμερα (11/09) ολοκληρώθηκε η νεκροψία -νεκροτομή, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για «απροσδιόριστη αιτία θανάτου».

Οι ιατροδικαστές δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε ακριβές συμπέρασμα, με την προσοχή τώρα να στρέφεται στις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, όσο οι αρχές προσπαθούν να ξετυλίξουν το «κουβάρι» της υπόθεσης του θανάτου του αγαπημένου τραγουδιστή, που βρισκόταν στο ιδιωτικό ιατρείο στην Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όταν κατέρρευσε την Τετάρτη (09/09)