Γιώργος Μαζωνάκης: Πώς πέθανε ο γνωστός τραγουδιστής – Νέα στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του

Περισσότερες λεπτομέρειες έρχονται στη δημοσιότητα για τις συνθήκες ξαφνικού θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, που βυθισε στη θλίψη το ελληνικό πεντάγραμμο.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη καρδιακή προσβολή σε ιδιωτικό θεραπευτήριο στο κέντρο της Αθήνας.

Άμεσα εκλήθη το ΕΚΑΒ, το οποιο ανταποκρίθηκε στέλνοντας αρχικά μηχανή στο σημείο, όπου του πραγματοποιηθηκε ΚΑΡΠΑ. Στην συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 17:30.

Την δυσάρεστη είδηση του θανάτου του σε ηλικία 54 ετών επιβεβαίωσε το υπουργείο Υγείας.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης

Ο Γιώργος Μαζωνάκης γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου 1972 και μεγάλωσε στη Νίκαια του Πειραιά, αλλά καταγόταν από τη Σητεία της Κρήτης.

Μεγάλωσε ακούγοντας κλασικά λαϊκά τραγούδια από φωνές σαν του Στράτου Διονυσίου, του Γιάννη Πάριου, της Μαρινέλλας, της Χάρις Αλεξίου αλλά και πολύ ξένο ροκ. Πολύ γρήγορα, σε ηλικία μόλις 15 χρόνων, συνειδητοποίησε ότι εκείνο που πραγματικά ήθελε ήταν να γίνει επαγγελματίας τραγουδιστής.

Για πρώτη φορά τραγούδησε σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας, εκεί όπου το καλοκαίρι του 1992 τον ανακάλυψε η Universal Music (τότε Polygram).

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ξεχώρισε για το ιδιαίτερο ταμπεραμέντο του, την ξεχωριστή ερμηνεία του και τις πρωτοποριακές απόψεις του, άλλαξε τον τρόπο της νυχτερινής διασκέδασης, με τις ιδιαίτερα πετυχημένες εμφανίσεις του σε γνωστά νυχτερινά κέντρα της Αθήνας.

Ο πρώτος δίσκος του Γιώργου Μαζωνάκη κυκλοφόρισε το 1993, και ήταν το «Μεσάνυχτα και κάτι».

Την επόμενη χρονιά το άλμπουμ «Με τα μάτια να το λες» που τον έστειλε στην κορυφή των charts με τις επιτυχίες «3 το πρωί», «Ανήκω σε μένα» και «Μη μου ζητάς».

Το 1996 βγαίνει το single «Μου λείπεις», το οποίο έγινε χρυσό. Ακολουθούν πολλά cd singles και albums, όπως το «Παιδί της Νύχτας» το 1997 που έγινε πλατινένιο, το single «Θέλω να γυρίσω» σε στίχους Νίκου Βουρλιώτη κ.α. Έτσι, σιγά-σιγά πολλοί είναι οι καταξιωμένοι καλλιτέχνες που ζητούν να συνεργαστούν μαζί του.