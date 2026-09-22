Γιώργος Μαζωνάκης: Η σύμβαση του υπνοθεραπευτή με την προφυλακισμένη γιατρό και οι νέες καταθέσεις

Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη , καθώς οι Αρχές εξετάζουν πλέον και την επαγγελματική σχέση της 56χρονης κατηγορούμενης γιατρού με τον υπνοθεραπευτή.

Την ίδια στιγμή, ερωτήματα προκύπτουν για τις αντιφάσεις στις οποίες έπεσαν οι εργαζόμενες στο ιατρείο της Καρνεάδου όσον αφορά τους χρόνους, ενώ τη δική της εκδοχή έδωσε σήμερα, Τρίτη (22/09) η 28χρονη γραμματέας της ιδιωτικής κλινικής, καταθέτοντας στον ανακριτή.

Στο μεταξύ, νέες πληροφορίες έρχονται στο «φως» σχετικά με τον υπνοθεραπευτή, που μόλις χθες κατέθεσε στην Ευελπίδων.

Όπως μετέδωσε το MEGA, με την 56χρονη προφυλακισμένη γιατρό είχαν υπογράψει τετρασέλιδη σύμβαση συνεργασίας, η οποία είχε κατατεθεί επίσημα το 2025 και την οποία ο ίδιος ο υπνοθεραπευτής παρέδωσε χθες στις Αρχές.

Η σύμβαση περιγράφει το πλαίσιο της επαγγελματικής σχέσης των δύο πλευρών και, σύμφωνα με όσα ανέφερε το MEGA, προέβλεπε τη δυνατότητα του υπνοθεραπευτή να κάνει ραντεβού υπνοθεραπείας στην Πατριάρχου Ιωακείμ, στο δεύτερο ιατρείο των δύο προφυλακισμένων γιατρών.

Πρόκειται για τον χώρο που είχε δηλωθεί ως βάση εταιρείας, προκειμένου οι δύο κατηγορούμενοι να φέρνουν τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.

Τι κατέθεσαν υπνοθεραπευτής και γραμματέας

Ο υπνοθεραπευτής κατέθεσε στον ανακριτή επί περίπου δύο ώρες. Ο ίδιος έχει υποστηρίξει ότι είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη μία φορά πριν από τον θάνατό του.

Παράλληλα, εξετάζονται και οι επικοινωνίες που είχε με τη γιατρό τις ημέρες πριν από την κατάρρευση του τραγουδιστή. Στο επίκεντρο των ερευνών έχουν μπει, μεταξύ άλλων, μηνύματα από τις 7 έως τις 9 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι γνώριζε ο υπνοθεραπευτής για το ραντεβού του Μαζωνάκη και τη διαδικασία στην οποία επρόκειτο να υποβληθεί.

Την ίδια ώρα, ενώπιον του τακτικού ανακριτή βρέθηκε σήμερα η μία από τις γραμματείς του ιατρείου, η οποία καλείται να δώσει απαντήσεις για όσα συνέβησαν τις κρίσιμες ώρες.

Στην προανακριτική της κατάθεση είχε αναφέρει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο περίπου στις 15:30, ωστόσο η ώρα αυτή διαφοροποιείται από τις εκδοχές άλλων προσώπων που βρίσκονταν στον χώρο.

Η 56χρονη γιατρός έχει τοποθετήσει την άφιξη του τραγουδιστή περίπου στις 16:00, ενώ διαφορετικές ώρες έχουν αναφερθεί και από τις δύο νοσηλεύτριες.

Η γραμματέας αναμένεται να δώσει διευκρινίσεις και για την παρουσία άλλου γιατρού στο ιατρείο. Σύμφωνα με όσα έχει καταθέσει, περίπου στις 15:30 προσήλθε ασθενής του, ενώ ο ίδιος φέρεται να βρισκόταν ξαπλωμένος στον καναπέ.

Οι αντιφάσεις

Διαφοροποιήσεις υπάρχουν και στις περιγραφές για το τι συνέβη μετά την είσοδο του Μαζωνάκη στον χώρο, όπου πραγματοποιήθηκε η πλασμαφαίρεση.

Η κατηγορούμενη γιατρός έχει υποστηρίξει ότι ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή σχεδόν αμέσως μετά την τοποθέτηση των φλεβοκαθετήρων. Άλλες καταθέσεις όμως περιγράφουν διαφορετική χρονική ακολουθία.

Ανάλογες διαφοροποιήσεις έχουν καταγραφεί και σχετικά με τις προσπάθειες ανάνηψης και τη χρήση του απινιδωτή.

Οι Αρχές επιχειρούν πλέον να συνθέσουν λεπτό προς λεπτό το χρονολόγιο των γεγονότων, αντιπαραβάλλοντας τις καταθέσεις των προσώπων που βρίσκονταν στο ιατρείο με τα έγγραφα, τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας.

Έρχονται νέες καταθέσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες, ενώπιον του ανακριτή πρόκειται να κληθούν να καταθέσουν νέα πρόσωπα που οι μαρτυρίες τους θα διαδραματίσουν κομβικό ρόλο ποινική έρευνα.

Ο δικαστικός λειτουργός, αναμένοντας τα αποτελέσματα των εξειδικευμένων εργαστηριακών ελέγχων στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής εξέτασης, καθώς και εκείνα που αφορούν την άρση απορρήτου των επικοινωνιών των δύο φυλακισμένων γιατρών και των εργαζομένων του ιατρείου της οδού Καρνεάδου, θα ζητήσει να λάβει καταθέσεις από όσους κρίνει ότι θα «φωτίσουν» πτυχές της υπόθεσης.

Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλες επικοινωνίες μεταξύ της γιατρού και του υπνοθεραπευτή, κάτι που εάν επιβεβαιωθεί μπορεί να δημιουργήσει νέα δεδομένα στην υπόθεση.