Γιώργος Μαζωνάκης: Η 56χρονη του χορήγησε μέθη – Το κρίσιμο τηλεφώνημα σε αναισθησιολόγο

Νέα στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, η 56χρονη γιατρός τηλεφώνησε σε εξωτερική συνεργάτιδα αναισθησιολόγο, αφότου ο τραγουδιστής είχε χάσει τις αισθήσεις του:

«Έχω χορηγήσει μέθη σε ασθενή και του χορήγησα και το αντίδοτο. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορώ να του δώσω;», είπε στο τηλεφώνημα η γιατρός.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες για τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης δεν χρειαζόταν μέθη.

Οι αποκλίσεις στις καταθέσεις

Στο μικροσκόπιο έχουν μπει οι καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου, καθώς έχουν προκύψει διαφοροποιήσεις ως προς τα κρίσιμα χρονικά σημεία.

Ενώπιον του ανακριτή κατέθεσε εκ νέου η 28χρονη γραμματέας, η οποία είχε ειδοποιήσει το ΕΚΑΒ. Η νέα της κατάθεση φέρεται να διαφοροποιείται σε ένα κρίσιμο σημείο από όσα είχε αναφέρει κατά την προανάκριση.

Αρχικά φέρεται να είχε τοποθετήσει την άφιξη του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο στις 15:30, ενώ πλέον αναφέρει ότι ο τραγουδιστής είχε φτάσει λίγα λεπτά νωρίτερα.

Σύμφωνα με την ίδια εκδοχή, το ραντεβού του ήταν προγραμματισμένο για τη 13:00, ωστόσο ο ίδιος έφτασε αρκετά αργότερα και κατευθύνθηκε απευθείας στο γραφείο της γιατρού.

Τι υποστηρίζει ο 58χρονος γιατρός

Η περιγραφή της γραμματέως δεν συμπίπτει πλήρως με όσα φέρεται να έχει καταθέσει ο 58χρονος.

Στην απολογία του υποστήριξε, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι από τις 15:30 έως τις 16:10 βρισκόταν στο γραφείο του μαζί με ασθενή, επικαλούμενος συνταγογράφηση που έγινε στις 16:06 και προσκομίζοντας σχετικό έγγραφο.

Οι αρχές εξετάζουν τις διαφορετικές εκδοχές σε συνδυασμό με τις μαρτυρίες και άλλων εργαζομένων, προκειμένου να σχηματίσουν σαφή εικόνα για την αλληλουχία των γεγονότων.

Το «βλέμμα» στις τοξικολογικές

Κεντρικό ζητούμενο παραμένει ο ακριβής χρόνος θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς θεωρείται καθοριστικός για την ανασύνθεση όσων συνέβησαν μέσα στο ιατρείο.

«Κλειδί», ωστόσο, είναι τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, που αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες.