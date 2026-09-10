Γιώργος Μαζωνάκης: Ερευνα της αστυνομίας στο σπίτι του παρουσία εισαγγελέα

Έρευνα στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη πραγματοποίησε η Αστυνομία παρουσία εισαγγελέα.

Οι ερευνες βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλα τα επίπεδα προκειμένου να βρεθούν στοιχεία ώστε να διαλευκανθούν οι συνθήκες θανάτου του δημοφιλή καλλιτέχνη.

Σε αυτό το πλαίσιο νωρίτερα πραγματοποιήθηκε έρευνα το ιατρείο των δύο γιατρών όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, ενώ είχε προγραμματισμένο ραντεβού για πλασμαφαίρεση.

Οι αξιωματικοί του ελληνικού FBI, συγκέντρωσαν από το ιατρείο τουλάχιστον τέσσερις φακέλους με αρχεία και σακούλες με υλικό.

Το υλικό που ήταν τοποθετημένο σε μπλε σακούλες με την ένδειξη «evidence», φορτώθηκε σε όχημα της υπηρεσίας και αποχώρησε από το σημείο.

Οι δύο γιατροί του ιατρείου συνελήφθησαν με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης μετά την νέα κατάθεση που έδωσαν στην Ασφάλεια.