Γιώργος Μαζωνάκης: Δύο φιαλίδια εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από το ιατρείο της Καρνεάδου

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη που πέθανε στο ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολωνάκι το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου κατά την διάρκεια πλασμαφαίρεσης.

Κατά την διάρκεια της σημερινής δεύτερης αυτοψίας που έγινε στο ιατρείο των προφυλακισμένων γιατρών της Καρνεάδου στο Κολωνάκι, φέρεται να εντοπίστηκαν και να κατασχέθηκαν δύο φιαλίδια.

Αυτά φέρεται να περιείχαν το αντίδοτο στη μιδαζολάμη.

Ωστόσο τα επίσημα αποτελέσματα αναμένονται έπειτα από την ανάλυση που θα διενεργηθεί στο περιεχόμενο των φιαλιδίων.