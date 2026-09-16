Γιώργος Μαζωνάκης: «Αμετανόητοι» απαντούν οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ στους κατηγορούμενους γιατρούς

Με μια αιχμηρή ανακοίνωση το Σωματείο Εργαζομένων του ΕΚΑΒ αποδομεί τους ισχυρισμούς των γιατρών που έχουν προφυλακιστεί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη .

«Καταγγέλλουμε την προσπάθεια από πλευράς των κατηγορουμένων Ιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη να μετακυλήσουν τις ευθύνες τους για την ανικανότητα να ανατάξουν τις επιπλοκές και την καρδιακή ανακοπή, στους Διασώστες του ΕΚΑΒ» αναφέρουν στην ανακοίνωση οι εργαζόμενοι, απαντώντας στην κατηγορούμενη γιατρό, η οποία φέρεται να επέρριψε ευθύνες στο πλήρωμα για όσα συνέβησαν μετά την ανακοπή που υπέστη ο τραγουδιστής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων στο ΕΚΑΒ:

«Καταγγέλλουμε την προσπάθεια από πλευράς των κατηγορουμένων Ιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη να μετακυλήσουν τις ευθύνες τους για την

ανικανότητα να ανατάξουν τις επιπλοκές και την καρδιακή ανακοπή, στους Διασώστες του Ε.Κ.Α.Β. που επιχείρησαν βάσει πρωτοκόλλων να επαναφέρουν στην ζωή τον εκλιπόντα.

Αυτό δείχνει αμετανόητους ανθρώπους, που δεν σέβονται όχι μόνο την ανθρώπινη ζωή, αλλά και τους ανθρώπους που καθημερινά δίνουν μάχη στον δρόμο και προσπάθησαν να επαναφέρουν έναν άνθρωπο που κατέληξε άδικα».

«Έκανε ΚΑΡΠΑ στον Μαζωνάκη με ένα χέρι»

Αποκαλυπτικός για τη στάση των δύο γιατρών ήταν και ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ που αποκάλυψε ότι οι διασώστες τους είδαν να κάνουν ΚΑΡΠΑ στον Γ. Μαζωνάκη με το ένα χέρι».

«Καταρχάς να πούμε ότι οι διασώστες τήρησαν το πρωτόκολλο που προβλέπεται. Με το που ενημερώθηκαν από το κέντρο ότι υπάρχει άτομο σε ανακοπή έφτασαν στα τρία με τέσσερα λεπτά, ανέβασαν όλο τον εξοπλισμό, απινιδωτή, λαρυγγική μάσκα, οξυγόνο. Ανέβηκαν επάνω. Εμείς δεν μεταφέρουμε τον ασθενή όταν έιναι σε ανακοπή, απευθείας. Εμείς τηρούμε το πρωτόκολλο. Κάναμε τρεις κύκλους καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, δηλαδή στο σημείο που αν μπορούσε να επανέλθει ο ασθενής θα τον είχαμε σώσει», σημείωσε ο Γιώργος Μαθιόπουλος μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ ενώ στη συνέχεια συμπληρωσε:

«Να το πούμε καθαρά για να τελειώνουμε, γιατί ακούγονται διάφορα για τους διασώστες που είναι επαγγελματίες και έκαναν ό,τι καλύτερο. Που αν το είχαν κάνει οι γιατροί αυτό που έκαναν οι διασώστες, θα μπορούσε να είχε επανέλθει ο τραγουδιστής.

Δηλαδή τον βρήκαν σε μια ημικαθιστή θέση, που πρέπει να τον βάλουν οριζόντια και να ξεκινήσει ΚΑΡΠΑ όταν έπαθε ανακοπή και βρήκαν έναν γιατρό ο οποίος έκανε με το ένα χέρι ΚΑΡΠΑ. Άρα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό που ακούγεται τώρα, τις τελευταίες ώρες ότι οι διασώστες δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Και αφού είδαμε ότι δεν επανήλθε από την ανακοπή του ο τραγουδιστής ξεκινήσαμε το δεύτερο στάδιο όπου τον μεταφέραμε απευθείας με οξυγόνο».

Στην αντεπίθεση οι δικηγόροι των γιατρών

Σε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης των εντολέων του πρχωρά ο δικηγόρος των δύο γιατρών του Κολωνακίου που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο του Γ. Μαζωνάκη.

Με ανακοίνωσή του ο δικηγόρος του 58χρονου και της 56χρονης χαρακτηρίζει την αναβάθμιση της κατηγορίας «παντελώς αναιτιολόγητη» και προαναγγέλλει ότι θα προσβάλει άμεσα το ένταλμα προσωρινής κράτησης στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, καθώς, όπως αναφέρει «έχουν κακοποιηθεί βάναυσα τα δικονομικά τους δικαιώματα».

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Η Δικηγορική Εταιρεία “Νίκος Αγαπηνός και Συνεργάτες”, μετά την αναμενόμενη εξέλιξη σε σχέση με τη δικονομική μεταχείριση των εντολέων της, Ηλία Θεοδωρόπουλου και Ιωάννας Γάκα, ως απόρροια της παντελώς αναιτιολόγητης αναβάθμισης της κατηγορίας, δημοσιοποιεί ότι θα προσβάλει άμεσα το ένταλμα προσωρινής κράτησης στο αρμόδιο Συμβούλιο, καθώς θεωρεί ότι έχουν κακοποιηθεί βάναυσα τα δικονομικά δικαιώματα των εντολέων της.

Για τη Δικηγορική Εταιρεία “Ν. Τ. Αγαπηνός και Συνεργάτες”

Ο ιδρυτής

Νικόλαος Αγαπηνός».