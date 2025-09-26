Γιώργος Καραμίχος: Όταν έπαιξα στην Επίδαυρο δεν ήρθε κανείς από το σόι μου, δεν ήξεραν τι σημαίνει, τους καταλαβαίνω

Στην εναντίωση των γονιών του σχετικά με την απόφασή του να ασχοληθεί επαγγελματικά με την υποκριτική στάθηκε ο Γιώργος Καραμίχος, αποκαλύπτοντας ότι κανείς από την οικογένειά του δεν είχε πάει στην Επίδαυρο, όταν έπαιξε για πρώτη φορά εκεί.

Ο ηθοποιός παρουσίασε τις ανησυχίες του πατέρα του και της μητέρας του και τόνισε ότι τους κατανοούσε. Προτεραιότητά του όμως, όπως επισήμανε, ήταν να δείξει κατανόηση στον ίδιο του τον εαυτό.

«Στο πρώτο έτος της δραματικής σχολής, ξερνούσα αίμα. Το στομάχι μου είχε τρύπες, έλκη και τέτοια από το άγχος αν θα επιβεβαιωθεί το δικό μου κάρμα ή η κατάρα αυτού που γίνεται γύρω μου. Έπαιξα στην Επίδαυρο στα 21 μου και δεν ήρθε κανείς από το σόι μου. Δεν ήξεραν τι σημαίνει Επίδαυρος. Τους καταλαβαίνω. Δεν είχαν πάει ποτέ, δεν είχαν σχέση», είπε στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Παρασκευής 26 Σεπτεμβρίου.

Ο Γιώργος Καραμίχος ανακοίνωσε στους γονείς του την απόφασή του να γίνει ηθοποιός μετά την απόκτηση του πρώτου του πτυχίου. Συγκεκριμένα, μοιράστηκε: «Είπα στους γονείς μου ότι θα γίνω ηθοποιός όταν πήρα το πρώτο μου πτυχίο. Δηλαδή το είπα από πιο πριν αλλά δεν προχώρησε. Όταν πήρα όμως το πρώτο μου πτυχίο, τους είπα “αυτό το πτυχίο είναι για εσάς, το δικό μου θέλω είναι να γίνω ηθοποιός”. Δεν ήταν εύκολο. Τους κατανόησα, γιατί ενδεχομένως δεν το ήθελαν, αλλά δεν είναι δική μου δουλειά. Δική μου δουλειά είναι να κατανοήσω τον εαυτό μου».

Όπως εξομολογήθηκε, δεν του ήταν εύκολο να διαχειριστεί τη στάση των γονιών του. «Καταλαβαίνω από πού έρχονται αλλά δεν ήταν εύκολο. Θέλω να πω πως όταν είσαι μικρός και έχεις εμπόδια, ενώ θέλεις φροντίδα και κάποιον να σε καταλάβει, να σου πει πως “είμαι στο πλευρό σου και, αν αποτύχεις, θα ‘μαι εδώ”, δεν θες έναν άνθρωπο που θα σου πει ότι… θα πεθάνεις στην ψάθα, θα γίνεις ανώμαλος και όλα αυτά», συμπλήρωσε.