Γιατί βρίσκουμε συνεχώς τον σκύλο μας ξαπλωμένο πάνω στα ρούχα μας;

Έχετε αφήσει για λίγο τα ρούχα σας στην καρέκλα και όταν επιστρέφετε, βρίσκετε τον σκύλο σας κουλουριασμένο πάνω τους να χαλαρώνει;

Αν αυτή η εικόνα σας είναι γνώριμη, να ξέρετε πως δεν είστε οι μόνοι. Πολλοί σκύλοι λατρεύουν να ξαπλώνουν πάνω στα ρούχα των ανθρώπων τους, ακόμη κι όταν έχουν στη διάθεσή τους ένα άνετο κρεβάτι.

Πρόκειται για μια συμπεριφορά που μπορεί να μας φαίνεται χαριτωμένη ή λίγο περίεργη, στην πραγματικότητα όμως κρύβει αρκετούς ενδιαφέροντες λόγους.

Η οικειότητα που προσφέρει η μυρωδιά μας

Ο σημαντικότερος λόγος που ένας σκύλος επιλέγει να ξαπλώσει πάνω στα ρούχα μας είναι η μυρωδιά μας. Η όσφρηση αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές αισθήσεις του σκύλου και τον βοηθά να αντιλαμβάνεται και να αναγνωρίζει τον κόσμο γύρω του.

Τα ρούχα που έχουμε φορέσει έχουν πάνω τους τη μοναδική προσωπική μας μυρωδιά, την οποία ο σκύλος μας αναγνωρίζει και συνδέει με κάτι οικείο και αγαπημένο. Έτσι όταν ξαπλώνει πάνω τους, είναι σαν να βρίσκεται κοντά μας, ακόμη κι αν έχουμε φύγει από το σπίτι.

Μάλιστα δεν είναι τυχαίο ότι πολλές φορές προτιμά τα φορεμένα ρούχα από τα καθαρά που μόλις βγάλαμε από την ντουλάπα. Τα πρώτα έχουν εντονότερα το άρωμά μας, επομένως του προσφέρουν μεγαλύτερη αίσθηση οικειότητας.

Ένας τρόπος να νιώθει ασφάλεια όταν λείπουμε

Η απουσία μας μπορεί να γίνει αισθητή στον σκύλο, ιδιαίτερα αν έχει αναπτύξει ισχυρό συναισθηματικό δεσμό μαζί μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα ρούχα μας λειτουργούν σαν μια μικρή υπενθύμιση της παρουσίας μας.

Η γνώριμη μυρωδιά μπορεί να τον βοηθήσει να χαλαρώσει, να αισθανθεί μεγαλύτερη ασφάλεια και να διαχειριστεί πιο εύκολα τις ώρες που περνά μόνος του. Αυτό είναι ιδιαίτερα πιθανό σε σκύλους που έχουν μόλις υιοθετηθεί, έχουν αλλάξει περιβάλλον ή δυσκολεύονται να προσαρμοστούν σε μια νέα καθημερινότητα.

Εδώ είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως το γεγονός ότι ένας σκύλος ξαπλώνει στα ρούχα μας δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υποφέρει από άγχος αποχωρισμού. Μπορεί απλώς να απολαμβάνει τη μυρωδιά μας. Αν όμως η συμπεριφορά συνοδεύεται από έντονο γάβγισμα, καταστροφές, ανησυχία, υπερβολικό λαχάνιασμα ή αδυναμία να ηρεμήσει όταν φεύγουμε, είναι καλό να συμβουλευτούμε έναν επαγγελματία εκπαιδευτή σκύλων.

Κάποιες φορές είναι απλώς θέμα άνεσης

Ας μην ξεχνάμε και τον πιο απλό λόγο: τα ρούχα μας είναι συχνά πολύ μαλακά και ζεστά. Ένα φούτερ, μια κουβέρτα ή μια χοντρή μπλούζα μπορεί να αποτελέσει το ιδανικό σημείο για ύπνο και χαλάρωση.

Οι σκύλοι αναζητούν συχνά άνετα σημεία για να ξεκουραστούν, ενώ αρκετοί απολαμβάνουν να κουλουριάζονται πάνω σε υφάσματα που δημιουργούν μια αίσθηση φωλιάς. Τα ρούχα που αφήνουμε πάνω σε μια καρέκλα, στο κρεβάτι ή στο πάτωμα μπορεί να τους προσφέρουν ακριβώς αυτό που αναζητούν.

Επιπλέον, αν αφήνουμε καθημερινά τα ρούχα μας σε κάποιο σημείο όπου ο σκύλος συνηθίζει να κοιμάται, είναι πολύ πιθανό να το έχει ήδη αναγνωρίσει ως ένα από τα αγαπημένα του μέρη.

Μήπως προσπαθεί να αφήσει και τη δική του μυρωδιά;

Οι σκύλοι επικοινωνούν σε μεγάλο βαθμό μέσω των οσμών. Όταν ξαπλώνουν πάνω σε αντικείμενα ή σε σημεία που έχουν τη μυρωδιά μας, αφήνουν και το δικό τους αποτύπωμα μέσα στο σπίτι.

Αυτό δεν σημαίνει ότι προσπαθούν να μας κυριαρχήσουν ή να μας δείξουν πως τα ρούχα είναι δικά τους. Είναι πιο σωστό να αντιλαμβανόμαστε αυτή τη συμπεριφορά ως έναν φυσικό τρόπο εξερεύνησης του περιβάλλοντός τους.

Πρέπει να του απαγορεύουμε αυτή τη συνήθεια;

Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Εφόσον ο σκύλος μας είναι ήρεμος και δεν καταστρέφει τα ρούχα, μπορούμε απλώς να αποδεχτούμε αυτή τη μικρή του συνήθεια.

Αν ωστόσο, προτιμάμε να κρατάμε τα ρούχα μας μακριά από τρίχες και σημάδια από πατούσες, μπορούμε να του προσφέρουμε μια εναλλακτική που θα του αρέσει εξίσου. Ένα άνετο κρεβατάκι ή μια μαλακή κουβέρτα, στην οποία μπορούμε να αφήσουμε ένα παλιό μπλουζάκι μας, μπορεί να γίνει το νέο αγαπημένο του σημείο.

Παράλληλα, καλό είναι να αποθηκεύουμε τα καθαρά ρούχα και τα άπλυτα σε ντουλάπες ή καλάθια στα οποία δεν έχει πρόσβαση. Όταν επιλέγει το δικό του κρεβατάκι, μπορούμε να τον επιβραβεύουμε με μια λιχουδιά ή λίγα ήρεμα χάδια.