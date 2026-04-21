Γιατί τόσο πολλοί διατηρούν παράλληλες σχέσεις ως «καβάντζες»;

«Καβάντζα» ονομάζεται στην καθομιλουμένη μια σχέση που διατηρούμε σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά με τον «επίσημο» δεσμό μας ή το φλερτ που μας ενδιαφέρει περισσότερο να προχωρήσει. Σήμερα, όπως επισημαίνει ο ψυχολόγος Martin Graff Ph.D., είναι πολύ πιο εύκολο να τη δημιουργήσουμε και να την κρατήσουμε, μέσα από την online επικοινωνία, που είναι πιο άμεση και, κυρίως, πιο διακριτική.

Σε μια έρευνα που έγινε, μάλιστα, οι συμμετέχοντες απάντησαν ότι ο βασικός τρόπος επικοινωνίας τους με το «τρίτο» πρόσωπο είναι μέσω γραπτών μηνυμάτων, ενώ τα λιγότερο δημοφιλή μέσα είναι τα τηλεφωνήματα και η ανταλλαγή emails. Συνολικά, το 73% των εθελοντών της έρευνας απάντησαν ότι έχουν «καβάντζες», ανεξάρτητα από το status της σχέσης τους – αν δηλαδή βρίσκονται σε σταθερή σχέση, είναι singles ή βγαίνουν ραντεβού. Είναι εντυπωσιακό ότι ακόμα και ανάμεσα στους δεσμευμένους, το 56% αποκάλυψε ότι έχει τουλάχιστον μια «καβάντζα», έστω και αν η επικοινωνία περιορίζεται στην ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων.

Και αν ένας δεσμευμένος διατηρεί μια «καβάντζα» είτε από ανασφάλεια ότι η σταθερή σχέση του θα τελειώσει είτε με την ελπίδα να εξελιχθεί αυτή σε ερωτικό ειδύλλιο ή σεξουαλική επαφή είτε για να διανθίσει την καθημερινότητά του με σασπένς και ποικιλία, το «τρίτο πρόσωπο», ακόμα και αν το γνωρίζει ότι έχει το ρόλο της «καβάντζας», ενδεχομένως να ελπίζει ότι το άτομο με το οποίο ανταλλάσσει διαδικτυακά μηνύματα θα εξελιχθεί σε σταθερό δεσμό.

Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι η μέση ηλικία των εθελοντών της μελέτης μόλις που ξεπερνά τα είκοσι χρόνια. Απαιτούνται λοιπόν περαιτέρω έρευνες για να δούμε τι συμβαίνει σε μεγαλύτερες ηλικίες, όπου αυξάνονται τα ποσοστά των δεσμευμένων ανθρώπων.