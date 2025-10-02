Γιατί θα γίνει χαμός με τα αυτοκίνητα βενζίνης και πετρελαίου;

Η στροφή προς την ηλεκτροκίνηση αντιμετωπίζει σοβαρές αναταράξεις, προειδοποιεί ο διευθύνων σύμβουλος της ZF Friedrichshafen, Χόλγκερ Κλάιν. Με σκοπό να αποφύγουν το «μπλοκάρισμα» της ζήτησης μετά την απαγόρευση των κινητήρων εσωτερικής καύσης το 2035, πολλοί καταναλωτές ενδέχεται να προβούν σε μαζικές αγορές οχημάτων με βενζινοκινητήρα ή πετρελαιοκινητήρα στα επόμενα χρόνια. Ο Κλάιν εκτιμά ότι η ζήτηση θα κορυφωθεί το 2033–2034 και αμέσως μετά θα υπάρξει απότομη πτώση — μια φάση που θα κάνει τη στασιμότητα ιδιαίτερα επώδυνη για τις αυτοκινητοβιομηχανίες.

Η ZF, που δραστηριοποιείται στην παροχή συστημάτων μετάδοσης και υβριδικών μονάδων, έχει ήδη ξεκινήσει ριζικές αναδιάρθρωσεις. Από τις αρχές του 2024 έχει περικόψει πάνω από 11.200 θέσεις εργασίας — και σχεδιάζει περαιτέρω μείωση προσωπικού, δυνατότητα αποσχίσεων μονάδων και επανασχεδιασμό σειρών προϊόντων. Ειδικότερα, η εταιρεία αναφέρει ότι θα συνεχίσει τις περικοπές και μπορεί να φτάσει έως και τις 14.000 θέσεις στη Γερμανία έως το 2028.

Το ευρωπαϊκό καθεστώς ορίζει ότι, από το 2035, οι νέες πωλήσεις επιβατικών αυτοκινήτων δεν θα μπορούν να έχουν εκπομπές CO₂ — δηλαδή, θα επιτρέπονται μόνο καθαρά οχήματα μηδενικών εκπομπών (ηλεκτρικά, κυψελών καυσίμου κ.λπ.).

Η ισχύς αυτού του στόχου έχει δεχτεί πιέσεις: αρκετές ευρωπαϊκές εταιρείες και πολιτικοί ζητούν να αναθεωρηθεί ή να αμβλυνθεί (π.χ. να επιτρέπονται υβριδικά ή χρήση «καλών» καυσίμων).

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες της Ευρώπης αντιμετωπίζουν μια κρίσιμη δεκαετία. Παρά την ισχυρή πίεση για εκλογίκευση και ευκολότερες ρυθμίσεις, δεν υπάρχει σήμερα ομοιογενής στρατηγική που να εξασφαλίζει ότι η Ευρώπη θα παραμείνει ανταγωνιστική στον τομέα της κινητικότητας.

Τα εμπόδια είναι πολλαπλά υψηλό κόστος παραγωγής των μπαταριών και εξαρτήσεις από εισαγωγές, αδύναμη υποδομή φόρτισης και προβλήματα στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, έλλειψη σαφών οικονομικών κινήτρων για τους καταναλωτές, ανταγωνισμός από την Κίνα, που παράγει φθηνά, μαζικά ηλεκτρικά οχήματα.

Η μετάβαση αυτή δεν είναι απλά τεχνολογική — είναι και οικονομική και κοινωνική: πάρα πολλές θέσεις εργασίας, όλο το οικοσύστημα των προμηθευτών, των εξαρτημάτων και της υποδομής θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν. Η πρόβλεψη κορύφωσης της ζήτησης ICE οχημάτων πριν από την «απαγόρευση» υπογραμμίζει ότι, χωρίς προσεκτικό σχεδιασμό και υποστήριξη, η αλλαγή θα είναι τραυματική τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τις κοινωνίες.