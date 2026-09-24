Γιατί στέλλονται μαζικά ειδικά Φύλλα Πορείας: Πάνω από 100.000 αποστολές μέσω gov.gr

Πάνω απο 100.000 ειδικά Φύλλα Πορείας έχουν σταλεί μέσω gov.gr σε έλληνες πολίτες από τις στρατιωτικές σχολές με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας να επισημαίνει ότι είναι παντελώς ανυπόστατες οι φήμες για επιστράτευση.

Η μαζική αποστολή των ΕΦΠ εντάσσεται στην επικαιροποίηση της επιστρατευτικής κατάστασης των εφέδρων και στην ακριβή χαρτογράφηση του έμψυχου δυναμικού της εφεδρείας στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης του θεσμού.

Οι πολίτες καλούνται να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους ώστε να καταγραφεί κάθε μεταβολή, όπως η αλλαγή της διεύθυνσης κατοικίας ή τυχόν προβλήματα υγείας, η οποία οφείλει να δηλωθεί στις στρατιωτικές αρχές που πλέον τηρούν το ψηφιακό αρχείο εφέδρων.

Ο έφεδρος λαμβάνει μήνυμα από το gov.gr στο κινητό του, στο οποίο περιλαμβάνεται σύνδεσμος που τον παραπέμπει στην ιστοσελίδα της αρμόδιας επιστρατεύουσας Αρχής για να δηλώσει την κατάστασή του, ψηφιακά.

Διαφορετικό χρώμα στα ειδικά φύλλα πορείας

Τα εκδιδόμενα ΕΦΠ διαχωρίζονται χρωματικά για την κατηγορία στην οποία εντάσσεται ο έφεδρος:

Το πράσινο Ειδικό Φύλλο Πορείας αφορά πολίτη που είναι άμεσα ενταγμένος στην εφεδρεία.

Το λευκό ΕΦΠ αντιστοιχεί σε πολίτη που βρίσκεται σε καθεστώς διαθεσιμότητας και μπορεί να κληθεί εφόσον προκύψει σχετική ανάγκη.

Η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει εως τον Νοέμβριο και στο διάστημα αυτό, θα πρέπει να δηλωθεί και να ενταθεί στο ψηφιακό αρχείο εφέδρων οποιαδήποτε αλλαγή στην κατάσταση τους, είτε αλλαγή της διεύθυνσης κατοικίας, είτε τυχόν προβλήματα υγείας.