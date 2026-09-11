Γιατί όλο και περισσότεροι άνθρωποι σταματούν να διαβάζουν ειδήσεις;

Ηπρόσβαση στις ειδήσεις δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη — αλλά για πολλούς, αυτό ακριβώς αποτελεί πρόβλημα. Πλημμυρισμένοι από πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση, ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο επιλέγουν να «αποσυνδεθούν».

Η απόφαση να περιοριστεί ή να σταματήσει κανείς να παρακολουθεί ειδήσεις έχει διάφορες αιτίες. Για κάποιους, η ποσότητα της πληροφορίας είναι συντριπτική, για άλλους οι αρνητικοί τίτλοι επηρεάζουν την ψυχολογία τους ή υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης προς τα ΜΜΕ. Σε φόρουμ για mindfulness και ψυχική υγεία, πολλοί συζητούν τρόπους να κάνουν ένα βήμα πίσω: από το να βάζουν όρια μέχρι και να κόβουν εντελώς τις ειδήσεις από την καθημερινότητά τους.

«Από τη στιγμή που σταμάτησα να βλέπω ειδήσεις, δεν νιώθω άγχος. Δεν έχω φόβο», λέει στον Guardian η Mardette Burr, συνταξιούχος από την Αριζόνα, η οποία σταμάτησε να παρακολουθεί ειδήσεις πριν από περίπου οκτώ χρόνια. «Υπήρχαν βράδια που ξυπνούσα στις δύο ή τρεις το πρωί ανήσυχη για κάτι που συνέβαινε στον κόσμο και δεν είχα καμία δυνατότητα ελέγχου».

Η τάση αυτή δεν αφορά μόνο μεμονωμένα άτομα. Παγκοσμίως, η αποφυγή ειδήσεων βρίσκεται σε επίπεδα ρεκόρ. Σύμφωνα με ετήσια έρευνα του Reuters Institute for the Study of Journalism που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο 2025, το 40% των ερωτηθέντων σε σχεδόν 50 χώρες δηλώνει ότι αποφεύγει τις ειδήσεις κάποιες φορές ή συχνά, από 29% το 2017. Στις ΗΠΑ το ποσοστό φτάνει το 42% και στο Ηνωμένο Βασίλειο το 46%.

Ο βασικός λόγος που οι άνθρωποι αποφεύγουν τις ειδήσεις είναι η αρνητική επίδρασή τους στη διάθεση. Πολλοί επίσης αισθάνονται κουρασμένοι από την υπερπληροφόρηση, από την εκτεταμένη κάλυψη πολέμων και συγκρούσεων ή θεωρούν ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι με την πληροφορία.

Ο Julian Burrett, ειδικός στο μάρκετινγκ από τη Βρετανία, εξηγεί στο ίδιο μέσο ότι σταμάτησε συνειδητά να παρακολουθεί ειδήσεις μετά την πανδημία, γιατί ένιωθε εθισμένος στα συνεχή αρνητικά νέα. Έσβησε τις περισσότερες εφαρμογές ειδήσεων από το κινητό του και απέχει από δελτία ειδήσεων στην τηλεόραση. Πέρσι δημιούργησε μια μικρή κοινότητα στο Reddit, r/newsavoidance, για να συζητούν τα πλεονεκτήματα, τις τεχνικές και τα εργαλεία αποφυγής ειδήσεων.

Η ψυχολόγος Roxane Cohen Silver, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, Irvine, έχει μελετήσει τις επιπτώσεις της κατανάλωσης ειδήσεων σε κρίσεις, από την 11η Σεπτεμβρίου και την πανδημία Covid-19, μέχρι φυσικές καταστροφές και μαζικούς πυροβολισμούς. Όπως εξηγεί, «η συνεχής έκθεση σε αρνητικά νέα αυξάνει το άγχος, την κατάθλιψη και τα συμπτώματα μετατραυματικού στρες. Τα τελευταία χρόνια, η πολιτική πόλωση αποτελεί βασικό παράγοντα ψυχολογικής πίεσης, ενώ ανησυχητικές εικόνες και βίντεο συμβάλλουν στο συναισθηματικό βάρος της ενημέρωσης».

Προκειμένου να προστατευθεί η ψυχική υγεία, η Silver προτείνει τη ρύθμιση συγκεκριμένων χρονικών παραθύρων για την ανάγνωση ειδήσεων, την αποφυγή βίντεο και κοινωνικών δικτύων και τη συνδρομή σε newsletter ή συνοπτικά δελτία από αξιόπιστες πηγές. «Μπορείς να είσαι ενημερωμένος χωρίς να μπεις σε κύμα doomscrolling (σ. σ. η πράξη της υπερβολικής κατανάλωσης αρνητικών ή οδυνηρών ειδήσεων και περιεχομένου στο διαδίκτυο, η οποία συχνά οδηγεί σε αυξημένο άγχος, θλίψη και θυμό)», σημειώνει.

Ο Benjamin Toff, διευθυντής του Minnesota Journalism Center, διακρίνει εκείνους που αποφεύγουν εντελώς τις ειδήσεις και εκείνους που περιορίζουν την κατανάλωσή τους. Η δεύτερη περίπτωση είναι «απολύτως υγιής», λέει, τονίζοντας ότι η πλήρης αποσύνδεση μπορεί να ενισχύσει τις κοινωνικές ανισότητες, αφήνοντας κάποιες ομάδες έξω από την πολιτική ζωή ή την κατανόηση σημαντικών γεγονότων.

Η αποφυγή ειδήσεων είναι πιο συχνή μεταξύ νέων, γυναικών και κοινωνικά-οικονομικά λιγότερο ευνοημένων ομάδων. «Η τάση δείχνει πόσο σημαντικό είναι να βρούμε τρόπους να ενημερωνόμαστε χωρίς να θυσιάζουμε την ψυχική μας ισορροπία», καταλήγει το άρθρο.